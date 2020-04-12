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ABD tarihinde bir ilk: Tüm eyaletlerde felaket ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2020 11:57 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Wyoming eyaletinde de felaket ilan ettiği, böylelikle ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette aynı anda felaket düzeninin yürürlüğe girdiği öğrenildi.

ABD tarihinde bir ilk: Tüm eyaletlerde felaket ilan edildi

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, ABD Başkanı Donald Trump’ın Wyoming eyaletinde de felaket ilan ettiğini, böylelikle ülke tarihinde ilk kez 50 eyalette aynı anda felaket düzeninin yürürlüğe girdiğini belirtti.

Açıklamayı Twitter hesabından yapan Deere, “Tarihte ilk kez Başkan, 50 eyalette aynı anda büyük felaket var olduğunu duyuruyor” ifadelerini paylaştı.

Son verilere göre ABD’de koronavirüs kapanların sayısı 519 bini geçti, salgın nedeniyle yaşanan can kaybı da 20 bin 135’e ulaştı.

Ülkede salgının merkezi haline gelen New York eyaletinde ise vaka sayısı 175 bini geçti, sadece bu eyalette ölenlerin sayısı günde yaklaşık 700 olarak bildiriliyor.

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