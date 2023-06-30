HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD, Tayvan'a 440 milyon dolarlık askeri satış yapacak

ABD, Tayvan'a 440 milyon dolarlık askeri satış yapacak

30.06.2023 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yönetimi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaklaşık 440 milyon dolar tutarında mühimmat ve lojistik destek sağlayacağını bildirdi.

ABD, Tayvan'a 440 milyon dolarlık askeri satış yapacak

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının Ada'daki hükümetin talep ettiği iki askeri satışa izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, satışlarla Tayvan'a 332,2 milyon dolar değerinde 30 milimetre çapında zırh delici mühimmat ile 108 milyon dolarlık askeri araç ve donanım yedek parçası sağlanmasının planladığı ifade edildi.

Satışların gerçekleşebilmesi için Dışişleri Bakanlığının izninin yanı sıra ABD Kongresi'nin onayı gerekiyor.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansının satışlara onay verilmesi için Kongre'yi bilgilendirdiği kaydedildi.

Mühimmat satışında Alliant Techsystems (ATK) firmasının, lojistik destek hizmetinde ise General Dynamics'in üstlenici olması bekleniyor.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, satışların, "Çin'in artan askeri tehditleri ve gri alan taktiklerine karşı Ada'nın direncini güçlendireceği" belirtildi.

ÇİN'DEN TEPKİ

Askeri satışlara onay verilmesi, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Washington'ın Tayvan'a silah satmasına ve Ada ile herhangi askeri bağ kurmasına karşı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"ABD, tek Çin ilkesine ve diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'deki taahhütlerine bağlı kalmalı, Tayvan'a silah satmayı bırakmalı, Tayvan Boğazı'nda gerilim yaratarak barışı ve istikrarı tehlikeye atmaya son vermeli."

ABD Dışişleri Bakanlığı, en son mart ayında Tayvan'a F-16 savaş uçaklarında kullanılan füzelerin satışı içim 619 milyon dolarlık anlaşmaya onay vermişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miçotakis'ten Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısıMiçotakis'ten Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısı
Sürpriz anket! Listede İmamoğlu yer almadıSürpriz anket! Listede İmamoğlu yer almadı
Bayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Tüm mağazalar kapandıBayram nedeniyle hiç kimse kalmadı! Tüm mağazalar kapandı
Anahtar Kelimeler:
Tayvan abd

En Çok Okunan Haberler

Telefonuna bir anda genç kızın çıplak fotoğrafları yağmış!

Telefonuna bir anda genç kızın çıplak fotoğrafları yağmış!

Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Sığınmacıların deniz kenarındaki görüntüleri gündem oldu!

Sığınmacıların deniz kenarındaki görüntüleri gündem oldu!

Etleri almaya gelince gördükleri karşısında isyan çıkardılar!

Etleri almaya gelince gördükleri karşısında isyan çıkardılar!

Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı

Milyonlarca kişiye emeklilik fırsatı

Yuvadan uçuyor! Barça'dan resmi açıklama geldi... 'Bitti bu iş'

Yuvadan uçuyor! Barça'dan resmi açıklama geldi... 'Bitti bu iş'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.