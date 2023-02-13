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ABD UFO DÜŞÜRDÜ! UFO gerçek mi? PENTAGON ve NASA'dan 'tanımlamayan cisim' açıklaması

13.02.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD basınında UFO ile ilgili son dakika olarak geçilen haberler dünya basınında geniş yankı uyardı. ABD'den yapılan açıklamada tanımlanamayan bir uçan cismin savaş uçaklarıyla düşürüldüğü duyuruldu. Çin'in casus balonu krizinden sonra Pentagon ve NASA'dan açıklama yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, UFO gerçek mi? İşte Pentagon ve Nasa'dan UFO açıklaması...

ABD UFO DÜŞÜRDÜ! UFO gerçek mi? PENTAGON ve NASA'dan 'tanımlamayan cisim' açıklaması

UFO ile ilgili son dakika haberleri sonrası birçok vatandaş arama motorlarında Pentagon tarafından yapılan açıklamayı araştırıyor. ABD ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, F-16 savaş uçağıyla Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan UFO düşürüldüğü belirtildi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, UFO gerçek mi? İşte Pentagon tarafından yapılan UFO açıklaması...

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UFO GERÇEK Mİ?

UFO ile ilgili Amerika'dan son bir aydır çeşitli haberler geliyor. Çin'in casus balonu krizinden sonra UFO açıklamaları da art arda geldi.

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PENTAGON'DAN 'UFO' AÇIKLAMASI

Pentagon'dan ABD UFO vurdu iddialarıyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

UFO ile ilgili ABD basının yer alan haberlere göre; “ABD Ordusu, Huron Gölü üzerinde bir "UFO" düşürdü - Nesne sekizgen şeklindeydi ve 20.000 fit yükseklikteydi ve ticari uçaklar için tehlike oluşturuyordu.”

ABD, tanımlanamayan bir uçan cismi savaş uçaklarıyla düşürdüğünü açıkladı.

Gelen son dakika açıklaması sonrasında ülkede teyakkuz hali yaşanıyor.

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