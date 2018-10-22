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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Moskova’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 23:44 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile uluslararası meseleleri görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Moskova'da bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Bolton ile görüşmesinde, Suriye, Afganistan, Ukrayna ve Kuzey Kore ile ilgili olmak üzere uluslararası güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Görüşmede, bölgesel sorunların çözümü, terörle etkin mücadele ve stratejik istikrarın sağlanması gibi ülkelerimiz arasındaki etkileşime yönelik beklentiler tartışıldı." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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