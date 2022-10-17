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ABD ve Suudi Arabistan arasında 'petrol' krizi! Tansiyon yükselmişti, yeni açıklama: Yakın zamanda...

17.10.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler, OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararı sonrası gerilmişti. Konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Suudi Arabistan'a güvenlik yardımı konusunda değişikliklerin olabileceğini açıklayarak "Söyleyeceğim şey yakın zamanda" dedi. Suudi Arabistan'dan ise “Krallığın, Ukrayna savaşında Rusya'nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz” açıklaması geldi.

ABD ve Suudi Arabistan arasında 'petrol' krizi! Tansiyon yükselmişti, yeni açıklama: Yakın zamanda...

Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan petrol krizi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden'ın OPEC+ grubuna petrol üretimini artırma çağrısında bulunmuş, OPEC+ grubu ise bu çağrıya petrol üretimini azaltarak karşılık verilmişti. Alınan bu kararın altında ekonomik sebeplerin olduğu belirtilirken, ABD, Suudi Arabistan'ı Rusya ile birlikte hareket etmekle suçlamıştı. Konuyla ilgili ABD ve Suudi Arabistan'dan yeni açıklamalar geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin Suudi Arabistan'a güvenlik yardımı konusunda değişikliklerin olabileceğini ve Biden'ın G-20'de Selman ile görüşmeyeceğini aktardı. Suudi Arabistan'dan ise “Krallığın, Ukrayna savaşında Rusya'nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz” açıklaması geldi.

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"BIDEN ACELECİ DAVRANMAYACAK"

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek aydan itibaren petrol üretimini azaltma kararı sonrası Suudi Arabistan ile ABD arasında tansiyon yükseldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden değerlendirdiğini belirterek, Biden’ın bu konuda “sistemli” davranacağını ifade etti. ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinde yakın zamanda herhangi bir değişikliğin olmasının beklenmediğini aktaran Sullivan, “Böylece Başkan aceleci davranmayacak. Sistemli, stratejik hareket edecek ve her iki partinin üyelerine danışmak için zaman ayıracak” dedi.

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GÜVENLİK YARDIMI KONUSUNDA DEĞİŞİKLİK

Suudi Arabistan'a verilecek cevaplar arasında ABD güvenlik yardımı konusunda değişikliklerin de yer alabileceğini açıklayan Sullivan, "Suudi Arabistan'a güvenlik yardımına yönelik yaklaşımımızda değişiklikler yer alıyor, ancak Başkanın önüne geçmeyeceğim. Söyleyeceğim şey yakın zamanda bir şey yok" dedi.

G-20'DE SELMAN İLE GÖRÜŞMEYECEK

Biden'ın 15-16 Kasım'da Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi’nde Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşme planının olmadığını aktardı. Biden'ın Rusya'nın küçük bir taktik nükleer silah kullanmasını veya Karadeniz'de bir bomba patlatmasını daha büyük bir bombadan daha az ciddi görüp görmediği sorulduğunda Sullivan, bu tür ayrımlar yapmanın "tehlikeli" olduğunu ve Başkan Biden’ın böyle bir şey yapmayacağını vurgulayarak, "Ukrayna'daki savaş alanında nükleer silah kullanılması, nükleer silah kullanılmasıdır” dedi. Sullivan ayrıca, Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere NATO müttefiklerinin ve diğer sorumlu ülkelerin Rusya'ya bu savaşta nükleer silah kullanmayı düşünmemesi gerektiği konusunda çok net ve kararlı bir mesaj gönderme görevi olduğunu belirtti.

"SUÇLAMALARA ŞAŞIRIYORUZ"

Gelen eleştirilere Suudi Arabistan Savunma Prens Halid bin Selman’dan açıklama geldi. Selman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Krallığın Ukrayna ile olan savaşında Rusya'nın yanında yer aldığı yönündeki suçlamalara şaşırıyoruz. Bu asılsız suçlamaların Ukrayna hükümetinden gelmediğini belirtmekte fayda var. Oybirliğiyle alınan OPEC+ kararı tamamen ekonomik nedenlerle olsa da, bazıları Krallığı Rusya'nın yanında durmakla suçladı. İran da OPEC üyesi, bu Krallığın da İran'ın yanında olduğu anlamına mı geliyor?” dedi.

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NE OLMUŞTU?

OPEC+ grubu, Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 Ekim'de düzenlenen petrol arzının sıkışık olduğu düşünülmesine rağmen geçen hafta petrol üretim hedeflerini günde 2 milyon varil düşürme kararı almıştı. ABD'li Demokrat vekiller Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ABD askeri varlığının çekilmesi için Kongre'ye tasarı sunmuştu. Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne başkanlık eden Demokrat Senatör Bob Menendez, OPEC+ hamlesinden sonra ABD'nin Suudi Arabistan'a silah satışlarının çoğunun durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Petrol abd biden
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