HABER

ABD, Venezuela'ya 'insani yardım' gönderecek

DÜNYA HABERLERİ  | 02.02.2019 06:40 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığı muhalif lider Juan Guaido'nun talebine karşılık ülkeye "insani yardım" göndereceğini açıkladı. ABD'nin "insani yardım" göndermesi, Venezuela'ya müdahalesini hızlandıracak unsur olarak yorumlandı

ABD, Venezuela'ya 'insani yardım' gönderecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Twitter hesabından Venezuela ile ilgili açıklama yaptı.

Bolton, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido'nun ricasına uygun olarak, onun yetkilileriyle de istişare ederek Venezuela halkı için ilaç, tıbbi malzeme ve gıda takviyelerini içeren insani yardımları mobilize edecek ve (bu ülkeye) nakledecektir. Artık Maduro'nun yoldan çekilme vakti gelmiştir."

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Bolton'ın "insani yardım" açıklamasına destek verdi.

Pompeo, Guaido'nun "insani yardımla" ilgili Twitter paylaşımını alıntılayarak, "ABD, sizin insani yardım mobilize etme çabalarını destekliyor. Venezuela halkına destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"VENEZUELA'YA MÜDAHALE" TARTIŞMASI

Bolton ve Pompeo'nun "Venezuela'ya insani yardım" açıklaması, ABD'nin bu ülkeye müdahalesini kolaylaştıracak bir adım olarak nitelendirildi.

Guaido, dün attığı tweet ile Venezuela halkı için insani yardım çabalarını artırdıklarını ve ülkeye gıda ve tıbbi malzemenin girişine izin vereceklerini açıklamıştı.

ABD yönetimi, daha önceki açıklamalarında Venezuela halkına yardım için 20 milyon dolar ayırdığını ve bu yardımı göndermeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'nin kendi ülkesine yardım çabalarını "egemenlik hakkına müdahale" olarak yorumlamış ve buna karşı olduklarını ifade etmişti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de dün yaptığı açıklamada, "Maduro rejimine son verme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da aynı yönde adım atmıştı.

Rusya, Küba, Çin, Meksika, Türkiye, ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini açıklamıştı.

(AA)

PARTNER İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı İşte Instagram fenomeni! Yıllar önceki halini gören gözlerine inanamadı
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde deprem!Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde deprem!
Salgın hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildiSalgın hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Venezuela insani yardım Juan Guaido John Bolton

En Çok Okunan Haberler

ABD'den kritik Venezuela açıklaması!

ABD'den kritik Venezuela açıklaması!

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu: 'Dünya AHBAP Oluyor'

Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu: 'Dünya AHBAP Oluyor'

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Türk üs bölgesine saldırı olayında yeni gelişme!

Türk üs bölgesine saldırı olayında yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde deprem!

Nijarya'da Lassa sıtması salgınında 42 kişi hayatını kaybetti

Salgın hızla yayılıyor! Ülkede acil durum ilan edildi

Arjantin'de otel yangını: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Otel yangını: Ölü ve çok yaralılar var!

Brezilya'daki baraj faciasının görüntüleri yayınlandı

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

ABD'den kritik Venezuela açıklaması: Artık harekete geçme zamanı

ABD'den kritik Venezuela açıklaması!

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.