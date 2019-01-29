HABER

ABD, Venezuela’da muhalefet lider Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 22:21 | Son Güncelleme

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido, kendisini “Devlet Başkanı” ilan etmesinin ardından, Guaido’yu tanıyan ilk ülke ABD oldu.

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido, kendisini “Devlet Başkanı” ilan etmesinin ardından, Guaido’yu tanıyan ilk ülke ABD oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin “geçici devlet başkanı” olarak tanıdığını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro muhalifleri Venezuela’da sokaklara döküldü. Devam eden protesto gösterileri sırasında Maduro’yu “gayrı meşru” ilan eden Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido, kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak ilan etti. Açıklamanın ardından Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Guaido’yu “geçici devlet başkanı” olarak tanıdığını duyurdu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Bugün Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido’yu Venezuela’nın ‘geçici devlet başkanı’ olarak resmen tanıyoruz, Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru hükümet kolu olan Ulusal Meclisi tanıyoruz. Nicolas Maduro’ya gayri meşru davrandığı ve bu nedenle devlet başkanlığı görevinden düştüğünü kabul ediyoruz. Venezuela halkı, Maduro ve rejimine karşı cesaretlerini dile getirdi. Yasaların özgürlüğünü ve geçerliliğini istedi” denildi.

Anayasa’nın 233’üncü maddesini kullandı
Muhalif protestocuların önünde kurulan bir platformda gayri resmi yemin eden Guaido, “Bugün, 23 Ocak 2019. Ulusal Meclis Başkanı olarak, Anayasa’nın 233’üncü maddesinin bana verdiği yetki ve Yüce Tanrımın izniyle ülkemin icra yetkilerini resmen devlet başkanı olarak üstlendiğime yemin ederim” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”
Bakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştüBakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

CHP'li Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

CHP'li Purçu'dan aday listesine tepki: Nasıl oy isteyeceğiz?

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.