ABD, Venezuela’da muhalefet lider Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdı

Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido, kendisini “Devlet Başkanı” ilan etmesinin ardından, Guaido’yu tanıyan ilk ülke ABD oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin “geçici devlet başkanı” olarak tanıdığını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro muhalifleri Venezuela’da sokaklara döküldü. Devam eden protesto gösterileri sırasında Maduro’yu “gayrı meşru” ilan eden Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido, kendisini Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak ilan etti. Açıklamanın ardından Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Guaido’yu “geçici devlet başkanı” olarak tanıdığını duyurdu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Bugün Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido’yu Venezuela’nın ‘geçici devlet başkanı’ olarak resmen tanıyoruz, Venezuela halkı tarafından seçilen tek meşru hükümet kolu olan Ulusal Meclisi tanıyoruz. Nicolas Maduro’ya gayri meşru davrandığı ve bu nedenle devlet başkanlığı görevinden düştüğünü kabul ediyoruz. Venezuela halkı, Maduro ve rejimine karşı cesaretlerini dile getirdi. Yasaların özgürlüğünü ve geçerliliğini istedi” denildi.

Anayasa’nın 233’üncü maddesini kullandı

Muhalif protestocuların önünde kurulan bir platformda gayri resmi yemin eden Guaido, “Bugün, 23 Ocak 2019. Ulusal Meclis Başkanı olarak, Anayasa’nın 233’üncü maddesinin bana verdiği yetki ve Yüce Tanrımın izniyle ülkemin icra yetkilerini resmen devlet başkanı olarak üstlendiğime yemin ederim” ifadelerini kullandı.

