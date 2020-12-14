ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

S-400 hava ve füze savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulamaya soktuğu CAATSA yaptırımlarının hedefindeki isimlerden biri olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bir açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Demir, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız.



Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan her hangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir. — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 14, 2020

ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve kurumun üç yöneticisine S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.



