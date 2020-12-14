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ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

14.12.2020 21:59 | Son Güncelleme:
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ABD yaptırımlarının hedefindeki İsmail Demir'den ilk açıklama

ABD Hazine Bakanlığı'nın S-400'ler nedeniyle yaptırım kararı aldığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir" dedi

S-400 hava ve füze savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulamaya soktuğu CAATSA yaptırımlarının hedefindeki isimlerden biri olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir bir açıklama yaptı.

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Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Demir, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın liderliğinde Tam Bağımsız Savunma Sanayii hedefimizde kararlılıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiç bir şekilde engelleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve kurumun üç yöneticisine S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

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