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  4. ABD'ye ait F-35C uçağı Güney Çin Deniz’inde düştü

ABD'ye ait F-35C uçağı Güney Çin Deniz’inde düştü

25.01.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’ye ait bir F-35C uçağının Güney Çin Denizi'nde düştüğü bildirildi. Uçağın iniş sırasında güverteye çarpıp denize düştüğü belirtilirken olayda 7 asker yaralandı.

ABD'ye ait F-35C uçağı Güney Çin Deniz’inde düştü

Pasifik bölgesinden sorumlu ABD 7’nci filosundan yapılan yazılı açıklamada, Carl Vinson uçak gemisinde konuşlu F-35C savaş uçağının Güney Çin Denizi'nde devam eden bir tatbikat kapsamında iniş yaparken düştüğü ifade edildi.

İNİŞ SIRASINDA GÜVERTEYE ÇARPTI

Açıklamada, uçağın gemiye iniş sırasında güverteye çarpıp denize düştüğü kaydedildi.

Pilotun başarılı şekilde "koltuk fırlatma" yöntemiyle uçaktan atladığı aktarılan açıklamada, gemide görevli 7 askerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Carl Vinson uçak gemisi görev grubu ile Abraham Lincoln uçak gemisi görev grubu, Güney Çin Denizi'nde ikili uçak gemisi harekat tatbikatı icra ediyordu.

F-35 uçaklarında birçok sorun tespit edilirken, şu ana kadar özellikle F-35B ve F-35C uçaklarının teknik arızalar nedeniyle düşmesi dikkat çekiyor. (AA)

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