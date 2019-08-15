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ABD yeni bir saldırıyla sarsıldı! Çok sayıda polis yaralı!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2019 06:17 | Son Güncelleme

ABD’nin Philadelphia kentinde narkotik polisine ateş açıldı. Açılan ateş sonrasında yaralı polislerin olduğu belirtildi.

ABD yeni bir saldırıyla sarsıldı! Çok sayıda polis yaralı!

Edinilen bilgiye göre Temple Üniversitesi yakınlarında bir binada çıkan çatışmada 6 polis memuru vuruldu. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olaya müdahaleye giden iki polis de otomobil kazasında yaralandı.

Güvenlik güçleri birden fazla saldırgan olabileceği uyarısında bulunurken, saatler süren operasyon süresince bölge halkından binalardan uzak durmalarını istedi. Bu arada saldırgan, polisin operasyonu devam ederken Facebook üzerinden canlı yayın yaptı.

ABD'de son 2 hafta içinde 3 silahlı saldırıda onlarca kişi ölmüş ve 5 günlük yas ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Philadelphia silahlı saldırı

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