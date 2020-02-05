ABD koronavirüsün tedavisi bir ilaç şirketiyle anlaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinden ortaya çıkan ve insandan insana bulaşabilen yeni tip ölümcül koronavirüsün tedavisine yönelik çalışmalar sürdürülürken ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, virüse karşı ilaç geliştirmek üzere Regeneron şirketiyle çalışmaya başladı.

AFP'nin haberine göre bakanlık ve şirket arasında yapılan ortaklık neticesinde, virüsle savaşmak için monoklonal antikorlar geliştirilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan bakanlık yetkilisi Rick Bright, "Ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar ülkemizin sağlık güvenliğine ciddi tehditler oluşturabilir. Regeneron'la olduğu gibi kamu-özel sektör ortakları olarak, yeni küresel sağlık tehdidine yanıt vermek için hızlıca hareket edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Monoklonal antikorlar, tek bir antikor tipinin laboratuvarda üretilen kopyaları ve bir immünoterapi şekli olarak öne çıkıyor. Sözgelimi antikorlar, virüs üzerindeki belirli proteinlere odaklanarak, patojenin insan hücrelerini enfekte etme yeteneğini ortadan kaldırıyor.