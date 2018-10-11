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ABD'yi kana bulayacaktı! 100 kiloluk bombayla yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2018 23:35 | Son Güncelleme

ABD'de 6 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde yüz kiloluk bombayla katliam yapma hazırlığında olduğu öne sürülen bir kişi, New York'ta yakalandı.

ABD'yi kana bulayacaktı! 100 kiloluk bombayla yakalandı

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nın hazırladığı dosya üzerine çarşamba günü yapılan operasyonla yakalanan 56 yaşındaki Paul Rosenfeld'in, seçim günü, başkent Washington'da Kongre Binası ile Washington Anıtı arasında yer alan turistik alana, hazırladığı yüz kiloluk bombayla intihar eylemi düzenleme hazırlığında öne sürüldü.

Rosenfeld'in evine baskın düzenleyen FBI elemanları, evin bodrum katında bomba yapımında kullandığı iddia edilen maddeler ele geçirdi. Ayrıca patlamaya hazır yüz kiloluk bir bombanın da evinin bodrum katında bulunduğu ve FBI bomba uzmanları tarafından patlayıcının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Rosenfeld'in 'kamu görevlilerinin atama ya da seçimle değil rastgele belirlenmesini' savunan siyasi ideallerine dikkat çekmek için bu bombalı eylemi gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

FBI Direktör Yardımcısı William F. Sweeney Jr., "Rosenfeld, kendi radikal siyasi inançlarına dikkat çekmek için hazırladığı bombayı patlatıp kendisini ve masum insanları öldürmeyi planladı. Patlama sonucunda masum insanlar ölebilirdi. Neyse ki kolluk kuvvetlerinin başarılı çalışmalarıyla bu plan engellendi" diye konuştu.

Başsavcılığın, Rosenfeld hakkında hazırladığı iddianameye göre, geçtiğimiz ağustos ve eylül aylarında Pennsylvania'daki bir kişiye yazdığı mesajlarda, Washington'daki National Mall'da 6 Kasım 2018'de patlatmak için bir bomba düzeneği hazırladığı bilgisini paylaştı. Rosenfeld'in, New York'un Westchester bölgesinde mahkemeye çıkartılıp hakkındaki suçlamaların yüzüne okunacağı belirtildi.

(DHA)

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