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ABD yönetiminden Çinli Huawei'ye yeni kısıtlamalar

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2020 02:52 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yeni kısıtlamalar getiren ABD yönetimi, Huawei'nin ABD teknolojisi ve yazılımının kullanıldığı yarı iletken çip alımlarını engelleyeceklerini duyurdu.

ABD yönetiminden Çinli Huawei'ye yeni kısıtlamalar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Ticaret Bakanlığınca alınan karara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Huawei'nin Mayıs 2019'da Ticaret Bakanlığınca ekonomik kara listeye alındığına dikkati çeken Pompeo, şirketin üretimde ihtiyaç duyduğu için ABD yazılımı ve teknolojisine dayanan yarı iletken çip satın almaya devam ederek ABD yasalarını savuşturduğunu belirtti.

Ticaret Bakanlığının yabancı ürün kuralı genişletilerek ABD yasalarının Huawei tarafından savuşturulmasının önüne geçileceğini kaydeden Pompeo, "Çin Komünist Partisinin vatandaşlarımızın mahremiyetini veya dünya çapında yeni nesil ağların bütünlüğünü baltalama çabalarına müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

HUAWEI'YE ÜRÜN SATAN FİRMALAR DA ETKİLENECEK

Pompeo, ayrıca Huawei'nin ABD teknolojisini çalmak ve İran'ın yaptırımları delmesine yardımcı olmak gibi suçlardan sorumlu tutulduğunu ve Çin hükümeti için çalıştığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Huawei'nin ABD ihracat sınırlama kurallarındaki boşluklardan faydalanmasını engelleyen bu karar, ayrıca ABD teknolojisi ve yazılımlarını kullanarak ürettiği yarı iletken çipleri Huawei'ye satan yabancı firmalara da sıkı ihracat kısıtlamaları uygulayacaktır. ABD teknolojisi ile üretilen ürünleri Huawei'ye satmak isteyen firmalar, artık ABD'den lisans almak zorundadır."

Bununla beraber Pompeo, ABD ulusal güvenliğini ve uluslararası istikrarı tehdit eden faaliyetler için Huawei ve ilişkili firmaların ABD ihracatlarına kısıtlama getirilmesine devam edeceklerini duyurdu.

Uzun zamandır 5G konusunda özellikle Avrupa'daki müttefikleriyle kendi ağlarını geliştirme çağrısında bulunan ABD yönetimi, Huawei şirketinin 5G ağlarının dışında tutulmasını talep ediyor.

(AA)

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