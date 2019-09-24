Abdal Topluluğu, Neşet Ertaş için sahne aldı

KIRŞEHİR (AA) - Halk ozanı Neşet Ertaş'ın beslendiği Abdal geleneğinden gelen sanatçılar, ölümünün 7. yılında bozlak ustasını türküleriyle andı.

Kırşehir Belediyesinin, bozlak ustasının ölümünün 7. yılı dolayısıyla düzenlediği Neşet Ertaş Anma Etkinlikleri, Anıt Meydanı'ndaki programla başladı.

Etkinlikte, Abdal Topluluğu sanatçıları ile Kırşehirli davul efsanesi Adem Göçer ve belediye davul zurna ekibi sahne aldı.

Meydanda 8'er davulcu ve zurnacıdan oluşan ekip gösteri sundu, Göçer'in öncülüğünde Abdal müziğinin beğenilen eserleri seslendirildi.

Abdal Topluluğu üyesi sanatçılar ise Neşet Ertaş'ın "Yalan Dünya", "Neredesin Sen", "Gel Yanıma Gel", "Şirin Kırşehir" gibi sevilen eserlerini okudu.

Gösteri ve konseri takip eden Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın ölümünün 7. yılında, bugünden itibaren anma etkinlikleri organize ettiklerini söyledi.

Etkinliklere Ertaş'ın ailesinin de destek verdiğini ifade eden Ekicioğlu, bugün akşam saatlerinde Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın bozlak ustasının eserlerini seslendireceğini, yarın da "Geleneği İçinde Neşet Ertaş ve Sanatı" isimli panel programının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Öte yandan, gün boyu belediye hoparlörlerinden Neşet Ertaş türküleri seslendirildi.

