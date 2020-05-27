ABD'de 4 polis infial yaratan görüntüler ve silahsız siyahın ölümü sonrası görevden alındı

ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyah bir erkeğin gözaltında ölümüyle ilgili olarak dört polis memuru görevden alındı. Minneapolis kentinde, beyaz bir polisin gözaltına alırken yüzüstü yere yatırdığı kişinin boynuna diziyle bastırdığı sırada çekilmiş video, sosyal medyada yayımlanmıştı.

Bir görgü tanığı tarafından gizlice çekilen 10 dakikalık videoda, boynuna basılan kişi, beyaz polis memuruna "Nefes alamıyorum" diyordu. Aynı kişi bir aşamada da "Beni öldürmeyin" demişti.

Görgü tanıkları beyaz polise boynuna bastığı siyah erkeğin hareket etmediğini söylemişlerdi. Tanıklardan biri "Burnu kanıyor" demiş, diğeri ise polise hitaben "Boynuna basma" diye bağırmıştı.

Polis, 40'lı yaşlarda olduğu sanılan kişinin "evrakta sahtecilik" yaptığından şüphelenildiğini, "polisle temasının ardından tıbbi bir vaka sonucu" öldüğünü açıkladı.

Minneapolis Emniyet Müdürü Medaria Arradondo ise dört polis memurunun artık "eski çalışanlar" olduğunu söyledi.

FBI soruşturuyor

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da Minneapolis'te Pazartesi akşamı meydana gelen olayın soruşturulduğunu açıkladı.