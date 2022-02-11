HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de 80 yaşındaki bir kadın günlük Wordle paylaşımını yapmayınca yakınları telaşlandı, rehin alındığı ortaya çıktı

ABD'de 80 yaşındaki bir kadın günlük Wordle paylaşımını yapmayınca yakınları telaşlandı, rehin alındığı ortaya çıktı

10.02.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan 80 yaşındaki bir kadın, her gün yaptığı Wordle paylaşımını yapmayınca, yakınları bir sorun olduğunu anladı ve polise haber verdi. Kadının evine giden polis, bıçakla rehin alındığını gördü. Polisin müdahalesiyle kadın 17 saat sonra kurtarıldı.

ABD'de 80 yaşındaki bir kadın günlük Wordle paylaşımını yapmayınca yakınları telaşlandı, rehin alındığı ortaya çıktı

ABD'nin Chicago şehrinde yaşayan 80 yaşındaki bir kadın, her yaptığı Wordle paylaşımını yapmayınca, yakınları bir sorun olduğunu anladı ve polise haber verdi.

Bu, bugüne kadar bir kayıp ihbarınaın altında yatan en tuhaf gerekçelerden biri oldu.

80 yaşındaki Denyse Holt, 5 Şubat'ta yalnız yaşadığı evindeyken camdan içeri çıplak ve akli dengesi yerinde olmayan biri girdi. 32 yaşındkai James H. Davis'in her yerinden, cam kırıklarının oluşturduğu yaralar sebebiyle kanlar akıyordu.

Önce elindeki jiletle Holt'u tehdit eden Davis, mutfaktan iki adet bıçak aldı, evdeki tüm telefonların bağlantısını kesti ve Holt'u bodrum katındaki banyoya kilitledi.

Ertesi gün Holt, her gün aynı saatlerde yaptığı Wordle paylaşımını yapmaynca Chicago'dan çok uzakta, Seattle'da yaşayan kızı endişelendi ve annesini aradı. Holt telefonlara da çıkmayınca kızı Meredith Holt-Caldwell, polise haber verdi.

Polisin gözaltına aldığı Davis, silah kullanma, insan kaçırmaya teşebbüs ve haneye tecavüz, polise saldırı gibi birçok ağır suç işlemekle yargılanacak.

CBS televizyonuna konuşan Holt ise, "Yaşayacağımı düşünmüyordum. Şoka girmiştim, hayatta kalmaya çalıştım." dedi. Holt, olaydan fiziksel bir yara almadan kurtuldu.

Kızı Holt-Caldwell ise "Wordle paylaşımı yapmaması onun için pek olağan bir durum değildi. Çünkü başladığından beri asla kaçırmadığı bir rutin. Başına böyle bir şey gelmiş olabileceği milyonlarca yıl düşünsem aklıma gelmezdi" dedi.

6 Şubat'ta Holt'un evine giren polis, Davis'i ancak şok tabancasıyla 'etkisiz halde getirdiğini' ve gözaltına alabildiğini açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede fatura protestosu! Anıtların ışıkları kapatıldıO ülkede fatura protestosu! Anıtların ışıkları kapatıldı
50 lira çekti 50 bine satışa çıkardı50 lira çekti 50 bine satışa çıkardı
Halil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltıHalil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler"e gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Son Dakika: Sivas'ta yolcu otobüsüyle iki TIR çarpıştı! 1 ölü, çok sayıda yaralı... Ekipler sevk edildi

Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi

Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! Babacan: "Elektriklerini kesmeleri çok zor"

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması gündem yarattı! Babacan: "Elektriklerini kesmeleri çok zor"

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismiydi... Seccad Yeşil tutuklandı!

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin kilit ismiydi... Seccad Yeşil tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

Türkiye’de insanlar en çok bunlardan korkuyor!

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Oscar adaylığı yaradı! Partneri ile Ferrari’ye hazırlanıyor

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Son hali olay oldu! Esra Erol programını unutmadı

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.