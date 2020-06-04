ABD'de Afrikalı olmak: Nereden geldiğinizin önemi yok, sadece derinizin rengini görüyorlar

Güney Afrika'da, İngiltere'de karmaşık ırksal hiyerarşilerin olduğu ortamlarda çalıştım ve tüm dünyayı dolaştım. Ama yine de, bir kapı görevlisinin, arkadaşım gibi başarılı bir beyaz kadın ve kocasının akşam yemeğine siyah arkadaşlarını davet etmiş olabileceklerini düşünememesi beni incitti.

Özür dileyerek, "Binanın ırkçı görevlisi seni kurye sanmış ve seni yük asansörüne yönlendirmiş" dedi.

Asansörle yukarı kata çıktığımda kapıyı açan arkadaşım beni bu kapıda görünce çok utanmıştı, yüzünün rengi attı.

Binanın ön bürosundaki görevli beni binanın arkasındaki avluya yönlendirdi. Binada oturanların çöp poşetlerinden geçip asansöre bindim. Asansörün ne kadar pis olduğunu görünce şaşırmıştım.

George Floyd'un gözaltındayken polis tarafından öldürülmesine karşı protestolar büyüdü, ABD'den çıkıp birçok ülkeye yayıldı. Kenyalı gazeteci Larry Madowo da bir süredir ABD'de yaşıyor. Madowo, ülkede karşılaştığı ırkçılığı BBC'ye yazdı.

Bu yaşadığım küçük çaplı saldırı bana önceden yapılan bir uyarı gibiydi. Amerika birçokları için fırsatlar ülkesi olabilir ama beni hala derimin rengine indirgiyor ve beni değersiz görüyor.

Benim siyah Afrikalıların yoğunlukta olduğu bir ulustan gelmiş olmam fark etmiyor. Burada benim gibi görünenler, kendilerini sürekli dışlayan, silen ve cezalandıran bir sistemle insanlıkları için müzakere etmek zorunda kalıyorlar.

Kenya'da kalabalığın arasında kaybolabiliyorum. Ama Amerika'da siyah olduğum için sürekli hedef alınıyorum.

ABD'de yatırım bankacısı Amy Cooper'ın, Harvard mezunu bir siyahın parkta köpeğine tasma takmasını istediği için polisi arayıp "Siyah saldırgan biri beni tehdit ediyor" demesinden bir gün sonra George Floyd, beyaz bir polisin dizini boynuna sıkıştırması sonucu öldü.

Çok üzülmüştüm.

'Hepimiz aynıyız'

Ülke genelinde Floyd ve polis tarafından öldürülen tüm siyahlar için adalet çağrılarıyla protesto gösterileri düzenlenirken ben nefesimi tutuyordum.

Tanımadığım biri için nasıl yas tutabilirdim? Amerika'ya 'yeni gelmiş' bir Afrikalı olarak yaşamadığım acıyı nasıl sahiplenebilirdim?