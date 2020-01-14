ABD’de askeri üsse yapılan saldırının terör eylemi olduğu açıklandı

ABD Adalet Bakanı William Barr, Florida eyaletinde Naval askeri üssüne gerçekleştirilen saldırının terör eylemi olduğunu duyurdu.

ABD’nin Florida eyaletinde 21 yaşındaki Suudi öğrenci Mohammed Alshamrani’nin Naval askeri üssüne saldırarak 3 denizci askeri öldürmesinin ardından yapılan soruşturmalar sonucu saldırının terör eylemi olduğu ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, yapılan soruşturmalar sonucu saldırgan Alshamrani’nin sosyal medya hesaplarından Amerika ve İsrail karşıtı cihatçı paylaşımlar yaptığını belirtirken, sosyal medya bağlantılarında çocuk pornografisi unsurlarına da rastlandığı söyledi. Saldırganın, olaydan iki saat önce “Geri sayım başladı” şeklinde bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalar neticesinde askeri üste eğitim alan 21 Suudi öğrencinin de söz konusu içeriklerle bağlantılı olmaları nedeniyle sınır dışı edilerek, Suudi Arabistan’a geri gönderilmesine karar verildi.

