ABD’de bayram coşkusu yaşandı

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde, Müslümanlar namaz kılmak için camilere akın etti.

ABD’deki Müslümanlar, sabah saatlerinde bayram namazı için camileri doldurdu. Din görevlileri, vaazlarında ’birlik ve beraberlik’ mesajı verdi. Kurban Bayramı Türkiye’den, Azerbaycan’a, Avustralya’dan Çin’e, Bosna Hersek’ten Kırım’a, Filistin’den Somali’ye kadar tüm İslam ülkelerinde büyük bir coşkuyla kutlanırken ABD’deki Müslümanlar da sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için eyaletlerdeki cami ve mescitlere akın etti.

Pennsylvania eyaletinde bayram namazı coşkusu yaşandı

ABD’nin Pennsylvania eyaletinin Levittown şehrinde TAMCA Yunus Emre Camisi’nde bir araya gelen Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını hep birlikte eda etti. Bayramların önemine dikkat çeken cami imam hatibi Mürtaza Karadeniz, “Vatandaşlarımız yurt dışına yerleştikleri zaman din hizmeti konusunda bir arayış içerisine giriyorlar. Çünkü cami hayatımızın merkezi, hüzün ve sevinç zamanlarımızı, dini ve milli bayramlarımızı camide idrak ediyoruz. Herkesin şahit olduğu gibi sabahleyin insanlarımız çoluk çocuk bayram namazı için akın akın camiyi doldurdular” dedi.

Başka milletlerden de insanların namaza katıldığını söyleyen Karadeniz, “Hatta diğer milletlerden de kardeşlerimiz camiye bayram namazı kılmak için geldiler. Vatandaşlarımız 1990 yılında el birliğiyle burayı alarak camiye çeviriyorlar, Yunus Emre Camisi olarak ibadete açılıyor. Ben de Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen imam hatibi olarak bu camide görev yapmaktayım. Burada yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması ve güçlendirilmesi için dini konularda aydınlatılması için gayret sarf ediyoruz. Aynı zamanda manevi ve ahlaki değerlerimize de bağlılıklarının artırılması için her türlü çalışmaları yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Camide dini eğitimlerin yapıldığını ve anayurdundan uzakta yetişen gençler için faaliyet gösterdiklerini kaydeden Karadeniz, “Yüce dinimizin temel prensiplerini, her türlü ifrat ve tefritlerden uzak bir şekilde sahih kaynaklardan doğru bir şekilde onlara aktarmaya çalışıyoruz. Bu amaçla 4 ile 17 yaş arasındaki çocuklarımıza sürekli Kur’an, din ve Türkçe eğitimleri oluyor. Şartlara göre diğer yaş gurubundaki vatandaşlarınıza eğitimler veriyoruz. Akşam, gündüz ve hafta sonları bu dersleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının aktif faaliyet gösterdiğini dile getiren Karadeniz, “Vatandaşlarımızın dini yayınlara ulaşması için çalışmalarımız oluyor. Kurban Bayramı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlattığı ‘Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ kampanyasına büyük ilgi gösterdiler Allah onlardan razı olsun. Kurbanlarınızı makbul eylesin. Bu vesileyle ben Yüce Rabbim’den bayramın rızasına yaklaşmaya vesile kılmasını istiyorum. Amerika’da yaşayan İslam toplumuna, aziz milletimize bütün İslam âlemine ve tüm insanlığa huzur ve esenlik ihsan eylemesini niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun” dedi.