ABD’de çatıya saklanan hırsız droneden kaçamadı

ABD’nin Oregon eyaletinde hırsızlık suçundan aranan ve çatıda gizlenmeye çalışan şüpheli, polis drone’u ile yakalandı.

ABD’nin Oregon eyaletindeki Hillsboro’da polis, hırsızlık suçundan aradığı 33 yaşındaki Alejandro Jaimes-Radilla’nın bir binaya saklandığını tespit etti. Şüphelinin yerini belirlemek için drone kullanan polis, Radilla’nın çatıda saklandığını tespit etti. Hillsboro Polis Departmanı tarafından yayınlanan görüntülerde, şüphelinin çatıda gizlenmeye çalıştığı, daha sonra drone’u fark edince saklandığı yerden çıktığı görülüyor.

Polise teslim olduğu bildirilen şüphelinin hırsızlık ve diğer suçlamalar nedeniyle hapishanesine gönderildiği belirtildi.

