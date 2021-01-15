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ABD’de Covid-19 hastası mahkum idam edildi

15.01.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Terre Haute kentinde yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan idam mahkumunun cezası infaz edildi.ABD’nin Indiana eyaletine bağlı Terre Haute kentinde, uyuşturucu çetesinin lideri olarak 7 kişinin ölümünden suçlu bulunan 52 yaşındaki Corey Johnson, kaldığı federal hapishanede idam edildi.

ABD’nin Terre Haute kentinde yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalanan idam mahkumunun cezası infaz edildi.
ABD’nin Indiana eyaletine bağlı Terre Haute kentinde, uyuşturucu çetesinin lideri olarak 7 kişinin ölümünden suçlu bulunan 52 yaşındaki Corey Johnson, kaldığı federal hapishanede idam edildi. Johnson, 1992 yılında Virginia’da uyuşturucu ticareti kapsamında 7 kişinin ölümüne karıştığı gerekçesiyle idama mahkum edilmişti.
İnfazından önceki haftalarda sırada bekleyen Johnson, Covid-19’a yakalandıktan sonra avukatları cezasının ertelenmesini talep etmişti. Johnson’ın avukatı Donald Salzman, "Hükümet, salgın sırasında kendi sorumsuzluğunun bir sonucu olarak kaptığı Covid-19 virüsünden iyileşirken Corey Johnson’ı infaz etmeye çalışmayı bırakmalıdır" demişti. Yüksek Mahkeme ise söz konusu talebi reddetmişti.

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