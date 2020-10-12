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ABD’de Delta Kasırgası’nda 690 bin ev elektriksiz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 11:36 | Son Güncelleme

ABD’nin Louisiana eyaletinde etkili olan Delta Kasırgası nedeniyle 690 bin ev elektriksiz kaldı.ABD’nin Louisiana eyaleti yetkilileri Delta Kasırgası’nın eyalette bıraktığı yıkımın zararını araştırıyor.

ABD’nin Louisiana eyaletinde etkili olan Delta Kasırgası nedeniyle 690 bin ev elektriksiz kaldı.
ABD’nin Louisiana eyaleti yetkilileri Delta Kasırgası’nın eyalette bıraktığı yıkımın zararını araştırıyor. Delta, Laura Kasırga’sından sonra ABD’nin Louisiana eyaletinin 6 hafta içinde yaşadığı ikinci büyük kasırga oldu. Sel suları yavaş yavaş çekilirken eyalet sakinleri ve şehir yetkilileri kalan zararın yol açtığı maddi boyutu hesaplıyor.
Delta Kasırgası’ndan kaynaklı elektrik kesintisi 690 bine ulaştı. Elektrik olmaması nedeniyle benzinle çalışan sobalarını yakmak isteyen 86 yaşındaki bir kadınla, 70 yaşındaki bir adam çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Yetkililer 9 binden fazla kişinin evlerinde hasar meydana geldiği için barınaklarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanı John P. Nadeau da, kasırganın ardından suların çekilmeye başlamasına rağmen birçok sokak ve caddenin hala sular altında olduğunu belirtti. Bölgede yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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