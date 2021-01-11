ABD'de Demokratlar Trump'ın azil süreci için harekete geçti

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde tutan Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın azil sürecinin başlatılması için harekete geçti.

Demokratlar, Trump hakkında "ağır ve vahim suç işlediği" ve "kötü davranışta bulunduğu" gerekçesiyle azil sürecinin başlatılmasını öngören tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sundu.

Tasarıda, Trump, "isyan başlatmakla" ve Kongre binasına yönelik şiddet eylemlerini aktif bir şekilde cesaretlendirmekle suçlanıyor.

Tasarıda ayrıca, Trump'ın kanıtsız ve asılsız bir şekilde 2020 başkanlık seçimlerinin kendisinden "çalındığı" yönündeki iddiaları defalarca dile getirdiğine dikkat çekiliyor.

Temsilciler Meclisi'nin bugün daha erken saatlerde yapılan oturumunda, Demokratlar, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e ABD Anayasası'nın 25'inci maddesini işletmesi için resmi çağrı yapılmasını öngören bir karar tasarısı geçirmeye çalıştı.

Ancak Cumhuriyetçilerin bu karar tasarısını engellemesinin ardından azil süreci için düğmeye basıldı.

ABD Anayasası'nın 25'inci maddesi, Başkan Yardımcısı'nın çağrısı üzerine kabinenin çoğunluğunun kararıyla başkanın görev ve yetkilerinin geçici olarak yardımcısına devredilmesini öngörülüyor.