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ABD'de Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesine ulaştı

10.11.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Ekim ayında yıllık enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bunda artan enerji fiyatlarının, arz yetersizliği ve yükselen talebin fiyatları yukarı çekmesinin rol oynadığı kaydediliyor.

ABD'de Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 6,2 ile 31 yılın zirvesine ulaştı

ABD'de Ekim ayında yıllık enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bunda artan enerji fiyatlarının, arz kıtlığının ve yükselen talebin fiyatları yukarı çekmesinin rol oynadığı kaydediliyor.

Çalışma Bakanlığı'nın Çarşamba günü yayımladığı verilere göre, Ekim ayında yıllık enflasyon %6,2 oldu. Böylelikle 1990 yılından bu yana tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) en fazla yıllık artış görüldü.

Ekim'de tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre %0,9 artarak ekonomistlerin beklentilerinin üzerine çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyondan koronavirüs salgınının tedarik zincirleri üzerindeki etkisini sorumlu tutarak, fiyat artışlarının geçici olduğunu savundu.

Başkan Joe Biden, enflasyonu tersine çevirmenin 'birinci öncelik' olduğunu söyledi.

Biden, "Enflasyon Amerikalıların cüzdanlarına zarar veriyor ve bu eğilimi tersine çevirmek benim için en önemli öncelik" dedi.

Çalışma Bakanlığı, Ekim 2020'ye kıyasla tüketici fiyat endeksindeki yüzde 6,2'lik artışın, Kasım 1990'dan bu yana en keskin yıllık artış olduğunu ve otomobilden benzine kadar her şeyin maliyetinin arttığını açıkladı.

ulaşım

Fiyat artışlarının çoğu enerji kaynaklarında görüldü. Ülkede benzin geçen ay yüzde 6,1, diğer yakıtlar yüzde 12,3 arttı. Benzin ve akaryakıt fiyatları 7 yılın zirvesine çıktı.

Verilere göre; gıda, barınak, 2. el araba ile kamyonlar ve yeni araçlar fiyatları en çok artan ürünler arasında yer aldı.

Uçak biletleri ve alkollü içecekler hariç hemen hemen üründe fiyat artışı yaşandı.

Gıda fiyatları yüzde 1 artarken, restoranlar yüzde 0,8 artış gördü.

Et, balık ve yumurtanın fiyatları diğer gıda maddelerine göre daha fazla yükseldi.

2. el araba fiyatları da 2021 boyunca büyük bir artış gördü ve bu genel enflasyona da yansıdı. 2. el araba fiyatları Ağustos ve Eylül aylarındaki düşüşün ardından Ekim'de yeniden yüzde 2,5 arttı.

Bakanlığın verilerine göre kiralarda da yüzde 0,5 artış yaşandı.

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