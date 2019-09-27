HABER

ABD'de Fiat Chrysler'a satış rakamlarında sahtecilikten ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 21:28 | Son Güncelleme

Şirket, araç satış rakamlarını yüksek göstererek, borsa yatırımcılarını yanılttığı için 40 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti

DETROIT (AA) - ABD'de otomotiv devi Fiat Chrysler'a, araç satış rakamlarını yüksek göstererek, yatırımcıları yanılttığı için 40 milyon dolar para cezası verildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) yapılan açıklamada, Fiat Chrysler'ın, satış rakamlarında sahtecilik yapıldığına dair açılan soruşturmada, komisyon ile vardığı adli uzlaşma anlaşması kapsamında, 40 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Şirket, distribütörlere para ödeyerek, satılan araç sayısını yüksek gösterip borsadaki yatırımcıları yanıltmakla suçlanıyordu.

Fiat Chrysler, uzlaşma kapsamında satış bildirim süreçlerini iyileştirme ve denetime açma sözü verdi.

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "güvenli bölge" açıklamasıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "güvenli bölge" açıklaması
Turistlerin arasında denize indiTuristlerin arasında denize indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) Fiat Chrysler para cezası satış rakamlarında sahtecilik yatırımcıları yanıltma

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği iddiası olay olmuştu! Valilik'ten açıklama

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Dünkü depremden sonra ona talep arttı

Dünkü depremden sonra ona talep arttı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

İBB'de hareketli dakikalar! İmamoğlu'nun odasının balkonuna kadar ulaştı

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Babuna ailesi karşı karşıya! 'Bir iftira sitesi var'

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

5,8'lik depremin ardından son durum!

İstanbul'daki depremin ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den açıklama

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.