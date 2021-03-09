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ABD’de Floyd davasında jüri seçimi başladı

09.03.2021 21:10 | Son Güncelleme:
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ABD’de Floyd davasında jüri seçimi başladı

ABD’de siyahi George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin açılan davada jüri seçimi dün ertelenmesinin ardından bugün yeniden başladı.ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin açılan dava yeniden başladı.

ABD’de siyahi George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin açılan davada jüri seçimi dün ertelenmesinin ardından bugün yeniden başladı.
ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin açılan dava yeniden başladı. Dava için yapılacak 12 jürinin seçimi dün Yargıç Peter Cahill tarafından Temyiz Mahkemesinin eski polis memuru Chauvin hakkında vereceği karar nedeniyle ertelemişti.
Chauvin, ikinci derece cinayet ve adam öldürmekten suçlanırken, savcılar dün temyiz mahkemesinin Chauvin’in ek olarak üçüncü derece cinayetle de suçlanması hakkında karar verene kadar mahkemenin ertelenmesi talebinde bulunmuştu.
Temyiz Mahkemesi, Chauvin hakkında henüz karar vermese de, Yargıç Cahill olası jüri havuzunu incelemeye başladı. Minneapolis’te bulunan Hennepin Adliyesi’nde başlayan davada, Yargıç Cahill, jüri adaylarından oluşan heyete duruşma sırasında davayla ilgili herhangi bir haber izlememeleri konusunda uyarıda bulundu.

Jüri seçiminin 3 hafta sürmesi bekleniyor
Chauvin’in yargılanmasına 3 hafta sürmesi beklenen jüri seçimi sonrası başlanması beklenirken, davadaki açılış konuşmalarının ise 29 Mart’ta yapılması planlanıyor. Davada kararın ise nisan ayı sonuna kadar çıkması beklenmiyor.

Diğer polisler ayrı ayrı yargılanacak
Floyd cinayetine karışan diğer üç polis memuru Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao ise Chauvin’e kıyasla daha az suçlamayla karşı karşıya kalırken, davada ayrı ayrı yargılanacaklar. Chauvin’e yardım etmekten suçlanan 3 eski polis memurunun davasının ise Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Floyd’un ölümüne neden olan 4 polis memuru olayın ardından Minneapolis Polis Departmanı’ndan ihraç edilmişti.

Dünya çapında protestolara neden olmuştu
Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başta Minneapolis’te başlayan protestolar ABD geneline yayılmış, ardından tüm dünyada polis şiddeti ve ırkçılık protestoları patlak vermişti. Avrupa’da ve ABD’de köle ticareti yapan ve ırkçı geçmişe sahip birçok eski lider ve tanınmış kişinin heykelleri protestolarda yıkılmıştı.

ABD’de Floyd davasında jüri seçimi başladı

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