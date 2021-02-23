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ABD’de göçmeleri taşıyan teknenin alabora olduğu anlar kamerada

23.02.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Florida eyaleti açıklarında 8 Kübalı göçmenin bulunduğu tekne alabora oldu.

ABD’nin Florida eyaleti açıklarında 8 Kübalı göçmenin bulunduğu tekne alabora oldu. O anlar saniye saniye kameraya yansırken göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
ABD’nin Florida eyaletinde Port Saint Lucie açıklarında 2’si hamile 8 Kübalı göçmeni taşıyan tekne, dalgalara direnemeyerek alabora oldu. Termal kameraya yansıyan görüntülerde, göçmenlerin ters dönen teknenin altında kaldığı görüldü. Bir denizciden gelen uyarı üzerine göçmenlerin Waveland plajının güneyinde olduğu tespit edildi. Martin County Şerif Ofisi, sahil güvenlik ekibinin harekete geçerek göçmenleri kurtardığını duyurdu. Küba’dan geldiklerini ve 16 günden fazla süredir denizde olduklarını belirten göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

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