ABD'de idam mahkumlarının son yemekleri ve son sözleri: Kaybınız için üzgünüm ama ben kimseyi öldürmedim

ABD'li fotoğraf sanatçısı Jackie Black, ülkedeki idam cezalarına dikkat çekmek için cezaevlerinden topladığı bilgilerle bazı mahkumların ölmeden önce istedikleri son yemeklerin aynısını hazırlayıp fotoğrafladı.

Fotoğraflar, New York Parrish Sanat Müzesi'ndeki sergileniyor.

Black, projesinin sunumunda "İşlediğiniz ya da işlemediğiniz bir suç için idam edilmeden önce son yemeğinizi söylemek nasıl bir duygu?" diye soruyor.

Jackie Black şöyle devam ediyor:

"O yemeğin başında biz oturursak belki nasıl bir deneyim olduğunu anlayabiliriz. Belki kendi nedenlerimizi ve adalet sistemine suç ortaklığımızı sorgulayabiliriz. Belki o mahkumla empati kurabiliriz."

Black, projesi kapsamında idam mahkumlarının son yemeklerinin yanı sıra, kaç yıl eğitim gördükleri ve işleriyle ilgili bilgileri ve son sözlerini de topladı.

David Wayne Stoker

İnfaz tarihi: 16 Haziran 1997

16 Haziran 1997 Eğitim: Sekiz yıl

Sekiz yıl Mesleği: İş makinesi operatörü/marangoz

İş makinesi operatörü/marangoz Son sözleri: "Kaybınız için gerçekten üzgünüm… ama ben kimseyi öldürmedim"



Anthony Ray Westley

İnfaz tarihi: 13 Mayıs 1997

13 Mayıs 1997 Eğitim: Sekiz yıl

Sekiz yıl Mesleği: İşçi

İşçi Son sözleri: "Hepinizin, kimseyi öldürmediğini bilmesini istiyorum. Hepinizi seviyorum."



Thomas Andy Barefoot