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  4. ABD'de klip çeken gruba silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

ABD'de klip çeken gruba silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 00:45 | Son Güncelleme

ABD'de klip çeken gruba silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde otoparkta klip çeken gruba düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Harris bölgesinde şarkı klibi çeken kişilere otomobilden ateş açıldı.

Houston Şerifi Ed Gonzalez, basına yaptığı açıklamada, olay yerine vardıklarında en az 7 kişinin yerde yattığını ve hepsinde kurşun yaraları olduğunu belirtti.

Gonzalez, iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 6 yaralının çevredeki hastanelere nakledildiğini kaydetti.

Harris Bölge Polis Şefi Captain J. Shannon da kurbanların boş otoparkta şarkı klibi çekerken kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganların otomobille gelip ateş açtıklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Houston silahlı saldırı

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