ABD'de koronavirüs ölümleri 500 bini aştı, Joe Biden 'Acılar karşısında hissizleşmeye direnmeliyiz' dedi

ABD'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 500 bini aşarken Başkan Joe Biden "Bir ulus olarak bunu kaderimizmişçesine kabullenemeyiz. Acılar karşısında hissizleşmeye direnmemiz gerekiyor" dedi.

ABD Covid-19'un yol açtığı ölümlerde dünyada ilk sırada bulunuyor. Ülkedeki 28,1 milyon vaka da bu alanda bir rekor.

Biden "Bugün bütün Amerikalılara hatırlamalarını söylüyorum. Kaybettiklerimizi ve arkamızda bıraktıklarımızı hatırlayın" diye konuştu ve koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin toplamından daha fazla olduğuna dikkat çekti.

1972'de eşi ve kızını bir araba kazasında, 2015'te de oğlunu beyin kanserinden kaybeden Biden "Benim için keder ve matemden çıkış, kendime bir amaç bularak olmuştu" dedi.

Biden'ın konuşmasının ardından hayatını kaybedenler için Beyaz Saray'da bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Ülke genelinde beş gün boyunca tüm federal binalardaki bayraklar yarıya indirilecek.

Biden iktidara geldiği gün olan 19 Ocak'ta, o güne kadar Covid-19 nedeniyle ölen 400 bin kişiyi anmak için de bir tören düzenlemişti.