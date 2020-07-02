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ABD'de, Kovid-19 nedeniyle Asya kökenlilerin yüzde 31'i ayrımcılığa uğradı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2020 02:33 | Son Güncelleme

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle her 10 Asyalı yetişkinden 3'ünün ayrımcılığa uğradığı belirtildi.

ABD'de, Kovid-19 nedeniyle Asya kökenlilerin yüzde 31'i ayrımcılığa uğradı

ABD merkezli araştırma şirketi PEW tarafından hazırlanan raporda, Kovid-19'un ilk defa Çin'de ortaya çıkıp ABD'de yayılmaya başlamasıyla, her 10 Asyalı yetişkinden 3'ünün (yüzde 31) ırkı ve etnik kökeni hakkında önyargılara maruz kaldığı kaydedildi.

Raporda, ayrıca ülkede salgından etkilenenlere gösterilen destek olarak da Asya kökenli grubun en son sırada bulunduğuna dikkat çekildi.

Kovid-19 virüsü nedeniyle siyahilerin yüzde 51'i destek gördüklerini belirtirken, bu oran Latinlerde yüzde 29, Asyalılar da ise yüzde 28'de kaldı. (AA)

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