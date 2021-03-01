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ABD’de okula yapılan silahlı saldırıda 1 öğrenci yaralandı

01.03.2021 21:05 | Son Güncelleme:
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ABD’nin Arkansas eyaletinde bir okula yapılan silahlı saldırıda 1 öğrenci yaralandı.ABD’nin Arkansas eyaletine bağlı Pine Bluff ilçesinde bulunan Watson Chapel Ortaokulunda yüz yüze eğitimin ilk gününde silahlı saldırı sonucu 1 öğrenci yaralandı.

ABD’nin Arkansas eyaletinde bir okula yapılan silahlı saldırıda 1 öğrenci yaralandı.
ABD’nin Arkansas eyaletine bağlı Pine Bluff ilçesinde bulunan Watson Chapel Ortaokulunda yüz yüze eğitimin ilk gününde silahlı saldırı sonucu 1 öğrenci yaralandı. Saldırının ardından tüm okul tecrit altına alınırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.
Okul yetkilileri, yaralanan öğrencinin ailesine haber verildiğini ifade ederek, tüm öğrencilerin güvende olduğunu açıkladı. Yetkililer, saldırıyı "münferit bir olay" olarak nitelendirdi.
ABD basınında yer alan haberlerde, Pine Bluff polisinin yaralanan öğrencinin durumunun ciddi olduğunu belirttiği aktarıldı. Polis saldırganı gözaltına alırken, zanlı hakkında bilgi paylaşmadı.

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