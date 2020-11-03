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ABD’de olası gösterilere karşı sokaklarda Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 21:02 | Son Güncelleme

ABD’de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, seçim sonrası çıkabilecek protestolara karşı Ulusal Muhafız birlikleri Chicago, Atlanta, Philadelphia’da şehir merkezine konuşlandırıldı.ABD’de 59.

ABD’de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ederken, seçim sonrası çıkabilecek protestolara karşı Ulusal Muhafız birlikleri Chicago, Atlanta, Philadelphia’da şehir merkezine konuşlandırıldı.
ABD’de 59. başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Ülke genelinde seçim sonrası olası protestolara karşı önlemler arttırılıyor. Çok sayıda Ulusal Muhafız birlikleri zırhlı araçlarla Chicago, Atlanta, Philadelphia’da şehir merkezine konuşlandırıldı. Seçim sonrası yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı önlem alındı.
Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti’nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor.

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