ABD'de öldürülen 3 Müslüman genç cinayetinde video iddiası

Raporun, Hicks’in cinayetten sonra polise verdiği ifadede, park yeri tartışmasında kendisine yapılan saygısızlık üzerine 3 genci öldürdüğüne ilişkin savunması üzerine istendiği kaydedildi.

Cinayette zanlının bir önyargısı olup olmadığı yönünde görüşü istenen Sommers’in, "Cinayetin cep telefonu videosunda saygısızlık olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Aslında, Hicks ateş etmeye başlamadan önce çok fazla etkileşim için yeterli zaman yoktu." ifadelerine yer verdiği kaydedildi.

50 yaşında olan Hicks, birinci dereceden üç cinayet ve insanların bulunduğu konutta silahını ateşlemek suçlamalarından 4 yıldır yargılanmayı bekliyordu.

- 3 Müslüman gencin ölümü

Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kasabasında, 10 Şubat 2015'te, 23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Deah Barakat, 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed Ebu Salha, evlerinde başlarına ateş edilerek, öldürülmüştü.

Gençlerin evine giren katil zanlısı komşuları Craig Hicks'in, sosyal medyada kendisini "ateist" olarak nitelendirmesi ve din karşıtı söylemlerde bulunması, cinayetlerin, kurbanların Müslüman kimlikleri nedeniyle işlendiği kanaatini oluşturmuştu.

Polis, otoparkla ilgili anlaşmazlık ihtimali üzerinde dururken, cinayetin ardından Kuzey Carolina'da ve ABD'nin birçok yerinde 3 Müslüman genç için anma törenleri düzenlenmiş, "MuslimLivesMatter" (Müslümanların Hayatı Değerlidir) ve "EndIslamophobia" (İslamofobiyi durdurun) yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, cinayetlere yeterince yer vermeyen ABD medyasına da tepki göstermişti.

