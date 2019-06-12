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ABD'de öldürülen 3 Müslüman genç cinayetinde video iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 00:51 | Son Güncelleme

Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kasabasında 3 Müslüman gencin öldürülmesine ilişkin cep telefonu görüntüsünün olabileceği ileri sürüldü

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kasabasında 3 Müslüman gencin öldürülmesine ilişkin cep telefonu görüntüsünün olabileceği iddia edildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde, Tuft Üniversitesi Psikoloji Profesörü Samuel R. Sommers’ın savcılığın talebi üzerine mahkemeye sunduğu bilirkişi ifadesinde cep telefonu görüntüsünden bahsettiği bildirildi.

Cinayette zanlının bir önyargısı olup olmadığı yönünde görüşü istenen Sommers’in, "Cinayetin cep telefonu videosunda saygısızlık olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmuyor. Aslında, Hicks ateş etmeye başlamadan önce çok fazla etkileşim için yeterli zaman yoktu." ifadelerine yer verdiği kaydedildi.

Yazılı sunulan ifadede, söz konusu video görüntülerinin katil zanlısı Craig Hicks tarafından çekilip çekilmediği bilgisi yer almadı.

Raporun, Hicks’in cinayetten sonra polise verdiği ifadede, park yeri tartışmasında kendisine yapılan saygısızlık üzerine 3 genci öldürdüğüne ilişkin savunması üzerine istendiği kaydedildi.

Durham Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, katil zanlısı Hicks’in bugün (Çarşamba) başlanacak duruşmasında suçunu kabul etmesinin beklendiği kaydedilmişti.

50 yaşında olan Hicks, birinci dereceden üç cinayet ve insanların bulunduğu konutta silahını ateşlemek suçlamalarından 4 yıldır yargılanmayı bekliyordu.

- 3 Müslüman gencin ölümü

Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kasabasında, 10 Şubat 2015'te, 23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Deah Barakat, 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed Ebu Salha, evlerinde başlarına ateş edilerek, öldürülmüştü.

Gençlerin evine giren katil zanlısı komşuları Craig Hicks'in, sosyal medyada kendisini "ateist" olarak nitelendirmesi ve din karşıtı söylemlerde bulunması, cinayetlerin, kurbanların Müslüman kimlikleri nedeniyle işlendiği kanaatini oluşturmuştu.

Polis, otoparkla ilgili anlaşmazlık ihtimali üzerinde dururken, cinayetin ardından Kuzey Carolina'da ve ABD'nin birçok yerinde 3 Müslüman genç için anma törenleri düzenlenmiş, "MuslimLivesMatter" (Müslümanların Hayatı Değerlidir) ve "EndIslamophobia" (İslamofobiyi durdurun) yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, cinayetlere yeterince yer vermeyen ABD medyasına da tepki göstermişti.

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Anahtar Kelimeler:
3 Müslüman gencin öldürülmesi Chapel Hill

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