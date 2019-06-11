WASHINGTON (AA) - ABD'de İran yönetimi karşıtı makaleler yazan "Haşmet Alavi" isimli İran'lı aktivistin gerçek biri olmadığı ve Tahran yönetimine muhalif bir grup tarafından kullanılan bir hesap olduğu iddia edildi.

ABD'de yayın yapan haber sitesi "The Intercept" tarafından yayımlanan haberde, birçok Amerikan medya kuruluşuna İran yönetimi karşıtı makaleler yazan "Haşmet Alavi" isimli hesabın gerçek bir kişi olmadığı belirtildi.

Haberde, "aktivist" sıfatıyla Forbes, The Hill, The Daily Caller, Suudi Arabistan'ın el-Arabiya İngilizce çıkışlı yayınlarında makaleler kaleme alan söz konusu hesabın, İranlı muhalif Mücahidin el Halk (MEK) grubu tarafından yönetildiği ifade edildi.

- Bir yılda 61 İran yönetimi karşıtı makale

Hasan Heyrani adlı MEK üyesinin açıklamalarına dayandırılan haberde, Alavi hesabının, sadece Forbes dergisinde bir yıl içinde 61 makale yazdığı ve Washington'u İran'da yönetim değişikliğine teşvik ettiği vurgulandı.

Bununla beraber MEK grubunun yazdığı söz konusu makalelerde, İran için yönetim değişikliği istenmesinin yanı sıra, ülke kontrolünün kendilerine ve grup lideri Meryem Ravagi'ye teslim edilmesi gerektiği yönündeki isteğe de dikkat çekildi.