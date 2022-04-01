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ABD'de üç yıldır kayıp olan kız çocuğu merdiven boşluğunda bulundu

01.04.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York eyaletinde polis, 2019'da kaybolan küçük kız çocuğu Paislee Shultis'in bir merdiven boşluğunda sağ bulunduğunu açıkladı. Polis, Paislee'yi velayetini kaybeden anne ve babasının kaçırdığına inanıyor.

ABD'de üç yıldır kayıp olan kız çocuğu merdiven boşluğunda bulundu

ABD'nin New York eyaletinde polis, 2019'da kaybolan küçük bir kız çocuğunun, bir merdiven boşluğunda sağ bulunduğunu açıkladı.

Şimdi altı yaşında olan Paislee Shultis, Pazartesi günü yapılan aramanın ardından Saugerties kasabasındaki bir evde bulundu. Polis, Paislee'yi velayetini kaybeden anne ve babasının kaçırdığına inanıyor.

Polis, Paislee'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Çocuklarının vesayeti ellerinden alınmış olan ailesi, koruyucu aile uygulamasına müdahale etmekle ve bir çocuğun refahını tehlikeye atmakla suçlandı.

Polisin açıklamasına göre Paislee'nin Temmuz 2019'da dört yaşında iken New York Tioga County'de kayıp olduğu bildirildi.

Yetkililer, Paislee'nin, 30'lu yaşlarındaki annesi Kimberly Cooper ve babası Kirk Shultis Jr. tarafından kaçırıldığına inanıyordu.

En son olarak ise polis Paislee'nin Saugerties kasabasında gizli bir yerde tutulduğu bilgisini aldı, bunun üzerine evi arama emri çıkardı.

Bu ev daha önce de aranmıştı.

Evin Paislee'nin 57 yaşındaki büyükbabasına ait olduğu belirtildi. Arama sırasında büyükbaba da evdeydi ve Paislee'nin nerede olduğu hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

Merdivenler garip bir şekilde inşa edilmiş

Bir saatten fazla süren arama sırasında bir dedektif, evin bodrum katına inen merdivenlerin garip bir şekilde inşa edildiğini fark etti.

Birkaç tahta kaldırılınca, Paislee ve annesi, polisin "küçük, soğuk ve ıslak" olarak nitelediği bir bölmede saklanırken bulundu.

Sağlık görevlileri tarafından muayene edilen Paislee'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Paislee'nin biyolojik anne ve babası, kaybolmadan önce onun ve ablasının velayetini kaybetmişti. Polis, Paislee'yi kaçırmalarının ardındaki sebebin bu olduğuna inanıyor.

Annesi, babası ve büyükbabası Paislee'nin kaybolması suçlamasıyla gözaltına alındı.

Baba ve büyükbaba daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Anne Cooper ise daha önceki tutuklama emrinden dolayı Ulster County hapishanesinde tutuluyor.

Polisten yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve daha fazla tutuklamanın beklendiği belirtildi.

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'ne göre, ABD'de kaybolduğu bildirilen çocukların çoğu nispeten kısa bir süre sonra güvenli bir şekilde bulundu.

Ancak ailelerin karıştığı kaçırma vakalarında, çocukların ortalama 10 ay gibi çok daha uzun süre kayıp olduğu belirtiliyor.

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