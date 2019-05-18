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ABD'de üniversitede cinsel taciz skandalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

Ohio State Üniversitesinde görevli spor doktorunun 1970'li ve 1990'lı yıllar arasında 177 öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı

COLUMBUS (AA) - ABD'nin Ohio State Üniversitesinde 1970'li ve 1990'lı yıllar arasında okulun spor takımlarında görev yapan doktorun en az 177 erkek öğrenciyi taciz ettiği ortaya çıktı.

Üniversitenin konuyla ilgili yayımladığı soruşturma raporunda, 1990'larda emekli olmadan önce okulda yaklaşık 20 yıl spor doktoru olarak çalışan Richard Strauss'un görevi sırasında okulun 16 spor takımında forma giyen en az 177 erkek sporcuya cinsel tacizde bulunduğu belirtildi.

Üniversite Rektörü Michael Drake, üniversite yönetiminin Strauss ile ilgili iddialar karşısında kurumsal zafiyet içinde olduğunu ve taciz iddialarının soruşturulması konusunda gerekli adımları atamadığını ifade ederek, "Üniversite, öğrencilerine karşı sorumluluklarını yerine getirememiştir. Bu, üzücü ve affedilmez bir durumdur." dedi.

Strauss'un 2005'te, 67 yaşında intihar etmeden yaklaşık 10 yıl önce emekli olarak üniversiteden ayrıldığı kaydedildi.

ABD'de daha önce Michigan State Üniversitesi jimnastik takımının doktoru Larry Nassar, en az 250 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu için yargılanmış ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Üniversite mağdurlara toplam 500 milyon dolar tazminat ödemişti.

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ABD cinsel taciz Ohio State Üniversitesi

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