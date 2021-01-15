HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'deki Başkanlık yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez sahne alacak

ABD'deki Başkanlık yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez sahne alacak

15.01.2021 06:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'deki Başkanlık yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez sahne alacak

ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden'ın görevi devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez'in sahne alacağı açıklandı. Başkent'teki güvenlik önlemleri artırılırken Kongre baskını sonrası FBI çok sayıda kişiyi tutukladı.

ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden'ın görevi devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez'in sahne alacağı açıklandı.

Lady Gaga, Biden'ın seçim kampanyası sırasında da sahne alarak Demokratlara destek olmuştu. Lopez de Biden'a destek verdiğini açıklamıştı.

Lady Gaga törende ulusal marşı seslendirecek. Lopez ayrı bir performans sergileyecek.

Törenin ardından televizyonlarda yayımlanacak ve birçok ünlünün katılacağı programın sunuculuğunu da Tom Hanks yapacak. 90 dakikalık programa Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake ve Ant Clemons katılacak.

Yemin törenine katılım, koronavirüs salgını sebebiyle sınırlı olacak.

Seçim sonuçlarını uzun süre kabul etmeyen Başkan Donald Trump ise törene katılmayacağını açıkladı. Trump, 1869'dan bu yana devir teslim törenine katılmayan, görevi devredecek ilk başkan olacak.

Washington DC

Başkent'te güvenlik önlemleri artırılıyor

ABD'nin Başkenti Washington DC'de 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık devir teslim törenine doğru güvenlik daha da artırılıyor.

Joe Biden'ın görevi Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'tan devralacağı 20 Ocak'ta Trump destekçilerinin ve aşırı sağ grupların olası silahlı eylemlerine karşı önlemler alınıyor.

ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden Delta, Alaska, American ve United Havayolları, Washington bölgesine giderken silahlarını da götürmek isteyen yolculara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ulusal tren yolu şirketi Amtrak da Washington DC'ye giden trenlerde fazladan güvenlik önlemleri aldı.

6 Ocak'ta Biden'ın seçimi kazandığının tescil edileceği Kongre oturumu sırasında Trump'ın çağrısı üzerine destekçileri Kongre binasını basmış; olaylarda beş kişi hayatını kaybetmişti.

Olayların ardından ilk kez kameralar önüne çıkan Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Joe Biden'ın başkanlık, Kamala Harris'in başkan yardımcılığı görevini devralacağı törende güvenliği sağlayacağız." açıklaması yaptı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray de başkent ve çevresindeki olası şiddet içerikli eylemlerden endişe duyduğunu açıkladı.

Başkent çevresindeki yollar kapandı, gelecek hafta bazı metro ve otobüs hatları ile işyerlerinin de kapalı olacağı açıklandı.

Devir teslim töreni sırasında artırılan önlemler kapsamında sadece dört eyleme izin verileceği açıklandı.

FBI bugüne kadar kimleri tutukladı?

6 Ocak Kongre baskını

Kongre binası baskınında şüpheliler arasında Batı Virginia eyaletinden bir siyasetçi, Florida'dan bir itfaiyeci ve Arizona'dan bir QAnon şamanı var.

DC Savcısı Michael Sherwin, bugüne kadar 70 kişinin yargılandığı 170'ten fazla dava açıldığını belirtti.

Olaylar sırasında Konfederasyon bayrağıyla Kongre binasına giren ve fotoğrafı yayılan şüpheli Kevin Seefried de Delaware eyaletinde yakalandı.

1861-1865 yılları arasındaki iç savaş sonrası dağılan, güneydeki eyaletlerin oluşturduğu Konfederasyon, köleliğin kaldırılmasına karşı çıkmıştı. Siyahların köle olduğu Konfederasyon'un bayrağı ırkçılık sembolü olarak kabul ediliyor.

Kongre binasına zarar verdiği kameralara yansıyan bir kişiyi de eski eşi polise şikayet ederek yakalanmasını sağladı.

Ordu mensubu olduğu belirtilen ve olaylara karışan ilk kişi de tespit edildi. 6 Ocak günü izinli olduğu belirlenen Virginia Ulusal Muhafızları'ndan Jacob Fracker, görevdeki bir polis memuruyla birlikte tutuklanan iki güvenlik görevlisinden biri oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Yunanistan Fransa'dan savaş uçağı alacakYunanistan Fransa'dan savaş uçağı alacak
Astsubay nasıl olunur? Havacı, denizci, Jandarma, sağlık, yedek astsubay olma şartları!Astsubay nasıl olunur? Havacı, denizci, Jandarma, sağlık, yedek astsubay olma şartları!

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı tahmin

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

O Ses Türkiye yeni formatı ve jürisiyle ekrana dönüyor!

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

İğrenç olay! Köpeğe taciz kamerada

Bakanlık açıkladı: Aşının yan etkilerinde yapılacaklar

Bakanlık açıkladı: Aşının yan etkilerinde yapılacaklar

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

MSB kararıyla iki askeri hakim meslekten ihraç edildi

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim

İmamoğlu'ndan, Erdoğan'a aşı yapan doktor benzetmesine cevap: Hayır, ben değilim

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Ülke 6.2'yle sallandı! 4 ölü, çok sayıda yaralı

Biden'dan 1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi

1,9 trilyon dolar Kovid-19 yardım paketi önerisi

Satılığa çıkarılan evi kontrole gelen çift, bahçede uyuyan 6 aslanla karşılaştı

Eve geldiklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın alınmasını onayladı

Yunanistan Fransa'dan savaş uçağı alacak

Hint polisi, gözaltı fotoğrafına fotoşopla maske ekleyince alay konusu oldu

Hint polisi, gözaltı fotoğrafına fotoşopla maske ekleyince alay konusu oldu

Biden'ın yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez konser verecek

Biden'ın yemin töreninin yıldızları belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.