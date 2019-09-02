HABER

ABD'deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 03:31 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletindeki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralı sayısı 22'ye yükseldi - Polis, saldırıda bir bebeğin de hayatını kaybettiğini ve saldırganın polis tarafından öldürüldüğünü açıkladı - Konuyla ilgili ilk açıklamasını yapan ABD Başkanı Donald Trump ise saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığını savundu

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde cumartesi günü yaşanan silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Teksas eyalet yetkilileri, saldırının ardından pazar günü yaptıkları yeni açıklamayla saldırının bilançosunun ağırlaştığını kaydetti.

Son açıklamaya göre Teksas'ın Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında bir bebeğin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Ayrıca polis, saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü açıkladı.

Polisin açıklamasında, polisin durdurmaya çalıştığı araçtaki bir kişinin durmadığı, daha sonra kaçarak başka bir aracı çaldığı ve ardından etrafa rastgele ateş açtığı bilgisi yer aldı. Daha sonra yakınlardaki bir tiyatro binası civarında kıstırılan saldırgan polisler tarafından öldürüldü.

Saldırganın motivasyonunun ne olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırganın 30'lu yaşlarda beyaz bir erkek olduğu bildirildi.

- Trump'tan "akıl sağlığı" açıklaması

Öte yandan konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'daki basın toplantısında ilk kez değerlendirme yapan ABD Başkanı Donald Trump, sorunun "saldırganın akıl sağlığı" ile ilgili olduğunu savundu.

Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokratlarla silahlı saldırıların azaltılabilmesi için atılması gereken adımları görüşmeye devam ettiğini kaydeden Trump, her iki partiye de büyük iş düştüğünü dile getirdi.

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı
Düğün salonunun bahçesine uçtu!Düğün salonunun bahçesine uçtu!
Ankara'da korkutan yangın!Ankara'da korkutan yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'de silahlı saldırı Teksas

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Galatasaray'dan bir transfer daha!

Galatasaray'dan bir transfer daha!

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da yılan paniği! Bir günde ikinci yılan vakası!

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!

Düğün salonunun bahçesine uçtu! Yaralıları görenler bir şok daha yaşadı!

Düğün salonunun bahçesine uçtu!

Ankara'da traktör fabrikasında korkutan yangın!

Ankara'da korkutan yangın!

İstanbul'da yangın paniği! 7 kişi dumanların arasında kaldı!

7 kişi dumanların arasında kaldı!

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Dereye uçan araçta can pazarı yaşandı!

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Aydın'da feci kaza! Karşı şeride geçip 2 araca çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Aydın'da feci kaza! Karşı şeride geçip 2 araca çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.