ABD'nin San Diego kentindeki bir sinagoga düzenlenen saldırının zanlısının, geçen ay Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran teröristi örnek aldığı ve daha önce California'da da bir camiyi kundakladığına dair mesaj yayımladığı ortaya çıktı.

San Diego'da dün 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan sinagog saldırısının zanlısı 19 yaşındaki John Earnest'in olay günü bir internet platformunda yaptığı paylaşım dikkati çekti.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Ernest'in saldırısından önce "8chan" adlı internet platformunda yaptığı paylaşımında, kendini "antisemitik ve beyaz ırkçı" olarak tanımladığı ve Yahudileri öldürme planından bahsettiği tespit edildi.

ABD'nin Pittsburgh kentinde ekim ayında bir sinagoga saldıran kişi ile geçen ay Yeni Zelanda'da bir camiye saldıran teröristi ve Adolf Hitler'i "rol modeli" olarak tanımlayan Ernest, paylaşımında bu kişilerin kendisine "ilham" verdiğini aktardı.

California'nın Escondido bölgesinde, geçen ay bir camiyi kundakladığını da itiraf eden Ernest'in, paylaşımında son saldırısını Yeni Zelanda'daki teröriste ithaf ettiğini vurguladığı ortaya çıktı.