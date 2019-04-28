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ABD'deki sinagog saldırganı Yeni Zelanda teröristini "örnek" almış

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 20:10 | Son Güncelleme

San Diego'da dün bir sinagoga yapılan saldırının zanlısı 19 yaşındaki John Ernest'in saldırı günü bir internet platformunda yayımladığı mesajında geçen ay Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran teröristi ve ekim ayında Pittsburgh'da bir sinagoga saldıran kişiyi örnek aldığını belirttiği ortaya çıktı - Ernest, söz konusu mesajında geçen ay California'da bir camiyi kundakladığını ve bu olayı Yeni Zelanda teröristine ithaf ettiğini belirtti

ABD'nin San Diego kentindeki bir sinagoga düzenlenen saldırının zanlısının, geçen ay Yeni Zelanda'da iki camiye saldıran teröristi örnek aldığı ve daha önce California'da da bir camiyi kundakladığına dair mesaj yayımladığı ortaya çıktı.

San Diego'da dün 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan sinagog saldırısının zanlısı 19 yaşındaki John Earnest'in olay günü bir internet platformunda yaptığı paylaşım dikkati çekti.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Ernest'in saldırısından önce "8chan" adlı internet platformunda yaptığı paylaşımında, kendini "antisemitik ve beyaz ırkçı" olarak tanımladığı ve Yahudileri öldürme planından bahsettiği tespit edildi.

ABD'nin Pittsburgh kentinde ekim ayında bir sinagoga saldıran kişi ile geçen ay Yeni Zelanda'da bir camiye saldıran teröristi ve Adolf Hitler'i "rol modeli" olarak tanımlayan Ernest, paylaşımında bu kişilerin kendisine "ilham" verdiğini aktardı.

California'nın Escondido bölgesinde, geçen ay bir camiyi kundakladığını da itiraf eden Ernest'in, paylaşımında son saldırısını Yeni Zelanda'daki teröriste ithaf ettiğini vurguladığı ortaya çıktı.

Ernest'in söz konusu saldırısını Yeni Zelanda'daki terörist gibi sosyal medyada paylaşma niyeti olduğu ancak koyduğu bağlantının, ilgili sosyal medya platformu tarafından tehditkar ve saldırgan içerikli bulması sebebiyle engellendiği ve Ernest'in canlı yayın yapamadığı kaydedildi.

Öte yandan, San Diego Şerifi William Gore, Ernest'in normalde sinagogda çok daha büyük çaplı bir saldırı yapmaya hazırlandığını ancak muhtemelen silahındaki teknik bir sorun nedeniyle büyük bir trajedinin engellendiğini belirtti.

ABD'nin San Diego kentinde, dün Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın son gününde bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıyı "nefret suçu" olarak tanımlayan emniyet yetkilileri, saldırganı yakalamış ve kimliğinin 19 yaşındaki John Ernest olduğunu duyurmuştu.

- Pittsburgh ve Yeni Zelanda saldırıları

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga geçen ekim ayında yapılan silahlı saldırıda 11 kişi ölmüş, 4'ü polis 6 kişi ise yaralanmıştı.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019 tarihinde Cuma namazı esnasında yapılan terör saldırasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
saldırı San Diego Yeni Zelanda

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