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ABD'den Bahreyn Çalıştayı'na katılmayan Filistinlilere suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 19:59 | Son Güncelleme

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt: "(Çalıştaya katılmayan Filistinli taraflar) Sırtlarını dostlarına, ortaklarına ve dünyanın tamamına dönerek gerçek bir fırsatı kaybettiler" "Çalıştaya katılmayan Filistin yönetiminin başkalarını da çalıştaya katılmamaları yönünde ikna etmeye çalışması utanç verici" "Uluslararası hukuk, BM kararları, uluslararası taraflarca kabul edilen standartlar gibi anlaşılmaz kavramlar bu çatışmaya hiçbir çözüm sunamaz"

KUDÜS (AA) – ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, 25-26 Haziran’da Bahreyn'de düzenlenen Filistin konulu ekonomi çalıştayına katılmayan Filistinli tarafları, İsrail ile süren çatışma sürecini sonlandıracak birçok fırsatı kaybetmekle suçladı.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesinin Batı Kudüs'te düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayını boykot eden Filistinlileri eleştirdi.

Greenblatt, Filistinlilere işaret ederek, "Bu ilk değil. Sırtlarını dostlarına, ortaklarına ve dünyanın tamamına dönerek gerçek bir fırsatı kaybettiler." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Manama'daki çalıştaya katılmamasına tepki gösteren Greenblatt, "Manama'dan daha yeni geldim. Çalıştaya katılmayan Filistin yönetiminin başkalarını da çalıştaya katılmamaları yönünde ikna etmeye çalışması utanç verici. Misyonumuzun imajını bozdular ve ilerlememizi engellemeye çalıştılar. Ancak başaramadılar." diye konuştu.

Filistin yönetiminin çalıştayı boykot etmesinin Filistinlilere bir yararı olmadığını savunan Greenblatt, "Filistin yönetiminin sessiz kalması ve karşı koymasının Filistin halkına hiçbir yararı olmadı." dedi.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki temel sorun olduğu yönündeki söylemleri reddettiğini kaydeden Greenblatt, Filistin yönetimini "bu meseleyi çözmek için konuşulması zor gerçekleri konuşmaya" davet ederek, şunları söyledi:

"Hiçbir şeyin garantisi olamaz. Sadece iki tarafın doğrudan müzakere etmelerini sağlamak lazım. Çünkü Birleşmiş Milletler (BM) kararları veya barış için uygulanması mümkün olmayan maddeler ortaya koyan uluslararası mutabakatlar aracılığıyla hiçbir yere varılmaz."

Konuşmasında uluslararası hukuk ve camiayı da hedef alan Greenblatt, "Uluslararası hukuk, BM kararları, uluslararası taraflarca kabul edilen standartlar gibi anlaşılmaz kavramlar bu çatışmaya hiçbir çözüm sunamaz." ifadelerini kullandı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran tarihlerinde başkent Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıktı.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

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ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt Bahreyn Filistin israil

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