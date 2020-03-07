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  4. ABD’den BMGK’nın ateşkese destek açıklamasına engel

ABD’den BMGK’nın ateşkese destek açıklamasına engel

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2020 09:14 | Son Güncelleme

ABD’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib ateşkesine yönelik yapılacak destek açıklamasına engel olduğu iddia edildi.

ABD’den BMGK’nın ateşkese destek açıklamasına engel

ABD, Moskova’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde gerçekleştirilen İdlib zirvesinde imzalanan ateşkes anlaşmasına yönelik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden yapılacak destek açıklamasına engel oldu.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Vassily Nebenzia, Cuma günü Rusya tarafından talep edilen ve ateşkes anlaşmasına destek açıklamasının konu alındığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada taraflardan birinin açıklamayı engellediğini ifade etti.
Nebenzia engel olan tarafı açıklamazken, diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, açıklamaya karşı çıkan ülke ABD oldu.

(İHA)

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İdlib Ateşkes Birleşmiş Milletler Rusya Türkiye

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