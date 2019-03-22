ABD'den Çinli iki şirkete Kuzey Kore yaptırımı

WASHINGTON/ ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin yaptırımları delmesine yardım ettiği belirtilen iki Çinli nakliye şirketine yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Çinli iki nakliye şirketinin, Kuzey Kore'nin aldatıcı yöntemler kullanarak ülkeye yönelik hem uluslararası hem de ABD yaptırımlarını delmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, yaptırım listesine dahil edilen "Dalian Haibo International Freight" isimli şirketin, ABD tarafından daha önce yaptırım listesine alınan Kuzey Koreli maden ve metal şirketi Paeksol Trading Corporation'a mal ve hizmet ya da destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

"Liaoning Danxing International Forwarding" şirketine ise Kuzey Kore'deki taşımacılık sektöründe faaliyette bulunduğu ve Kuzey Kore rejimi için malzeme tedarik edilmesine imkan sağlamak adına "aldatıcı uygulamalara başvurduğu" gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "Hazine Bakanlığı yaptırım uygulamaya devam edecektir. Şunu açık şekilde ortaya koyuyoruz ki Kuzey Kore ile yasa dışı ticareti maskelemek için hileli yöntemlere başvuran taşımacılık şirketleri kendilerini büyük riske atmaktadır.” ifadesini kullandı.