ABD'den Lübnan'ın istikrarına destek mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Lübnan'ın istikrarını desteklemeye bağlı olduğunu ifade etti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pompeo, Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil'e bir mektup gönderdi.

Mektupta ABD'nin Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) verdiği desteğin süreceğini kaydeden Pompeo, Lübnan'ın güneyinde temel bir role sahip UNIFIL'i korumaları gerektiğinin altını çizdi.

BM'ye bağlı güçlerin, barış ve güvenlik konusundaki sorunların üstesinden gelme noktasında temel unsurlardan biri olduğunu dile getiren Pompeo, ABD'nin Lübnan'ın istikrarını desteklemeye bağlı olduğunu yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ayrıca, UNIFIL'in görevini yerine getirecek donanıma ve çevik bir bütçeye sahip olması gerektiğine işaret etti.

Arap basınının geçen hafta Lübnanlı diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, ABD yönetiminin, UNIFIL bütçesinin yüzde 10 civarında düşürülmesini öngören önerilerde bulunduğu iddia edilmişti.