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ABD'den Maduro'nun eşi ve yakın çevresine yaptırım kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

ABD'den Maduro'nun eşi ve yakın çevresine yaptırım kararı

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi ve yakın çevresine yaptırım kararı aldı.

Bakanlığın yolsuzluk iddiaları üzerine hedef aldığı isimler arasında Venezuela Devlet Başkanı'nın eşi Flores de Maduro'nun yanı sıra Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Elonia Rodriguez Gomez, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve İletişim Bakanı Jorge Jesus Rodriguez Gomez bulunuyor.

Listede Jose Omer Parades ve Edgar Alberto Sarria Diaz'ın adları da geçiyor.

Hazine Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan yaptırım listesinde ayrıca Averuca, Panazeate ve Quiana Trading Limited şirketleri ile sosyalist siyasetçi Diosdado Cabello'nun paravanı olduğu iddia edilen bir kişiye ait 20 milyon dolar değerindeki uçak yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd hazine bakanlığı Nicolas Maduro Venezuela yaptırım

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