ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Myanmar ordusuna bağlı dört üst düzey komutana Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle ABD'ye giriş yasağı getirdiklerini bildirdi.

Pompeo, açıklamasında Myanmar Genel Kurmay Başkanı Min Aung Hlaing, Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Soe Win, Tuğgeneral Than Oo ve Tuğgeneral Aung Aung olmak üzere dört askere kişisel yaptırım uygulandığını belirtti.

Söz konusu isimlerin ağır insan hakları ihlallerine karıştıklarına dair güvenilir bilgilerin mevut olduğunu vurgulayan Pompeo, bu isimlerin yanı sıra aile fertlerine de ABD'ye giriş yasağı getirildiğini kaydetti.

Pompeo, "Dışişleri Bakanlığı davranışları değiştirecek ve hesap verebilirliği artıracak politikalara odaklanmaktadır. Söz konusu kararın bu hedeflere ulaşmak için bir adım olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD'nin konuya dair açıktan harekete geçen ilk devlet olduğunu belirten Pompeo, "Myanmar ordusunun ülke genelinde insan hakları ihlallerinde bulunduğuna dair raporlar gelmeye devam ederken, Myanmar hükümetinin bu ihlalleri yapanları sorumlu tutmak konusunda herhangi bir adım atmamasından endişe duyuyoruz." dedi. - Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik