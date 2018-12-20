HABER

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 00:49 | Son Güncelleme

Washington yönetimi, dünya genelinde siyasi seçimlere müdahale ettikleri ve Dünya Anti-Doping Ajansına siber saldırı düzenledikleri gerekçesiyle çoğu Rus Askeri İstihbarat Servisi çalışanı 14 kişiye ve 3 kuruma yaptırım uygulayacağını bildirdi - İngiltere'de öldürülen eski KGB ajanı Sergei Skripal ile kızına suikast girişiminde bulunan iki GRU yetkilisi daha ABD'nin yaptırım listesine alındı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, dünya genelinde siyasi seçimlere müdahale ettikleri ve Dünya Anti-Doping Ajansına siber saldırı düzenledikleri gerekçesiyle çoğu Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) çalışanı 14 kişiye ve 3 kuruma yaptırım uygulayacağını açıkladı.

İngiltere'de öldürülen eski KGB ajanı Sergei Skripal ile kızının suikast girişiminde bulunan iki GRU yetkilisi daha ABD’nin yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisinin (OFAC) "Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası" (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanacak Ruslara yönelik listenin genişletildiği belirtildi.

Buna göre, ABD yönetimi, Rus Askeri İstihbarat Servisinin (GRU) eski çalışanı Victor Alekseyevich Boyarkin'e halihazırda yaptırım listesinde bulunan Rus Oligark Oleg Deripaska adına faaliyet gösterdiği için yaptırım kararı aldı. Açıklamada, Boyarkin ve Deripaska’nın Karadağ'da 2016'da yapılan seçimlere siyasi bir partiye finansman sağlayarak müdahale ettiği iddia edildi.

ABD’nin yaptırım listesine, çeşitli ülkelerde yapılan siyasi seçimlere müdahale amacıyla siber saldırılarda bulundukları gerekçesiyle 9 mevcut GRU çalışanı da eklendi.

Daha önce yaptırım listesine eklenen "İnternet Araştırma Ajansı" (IRA) adlı siber içerik üreten Rus firmasının "Lakhta Projesi" kapsamında yine siyasi seçimlere müdahale etmeye çalıştıkları gerekçesiyle Nevskiy News LLC, Economy Today LLC ve Federal News Agency LLC şirketlerine yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Bu şirketlerle ilişkili olduğu gerekçesiyle Alexander Aleksandrovich Malkevich ve Elena Alekseevna Khusyaynova da yaptırım listesine ekledi.

Dünya Anti-Doping Ajansı’na siber saldırıda bulundukları iddia edilen GRU çalışanları Aleksei Morenets ve Evgenii Serebriakov'a da yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Ayrıca, İngiltere'de öldürülen eski KGB ajanı Sergei Skripal ile kızına suikast girişiminde bulunan GRU yetkilileri Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov'un yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Fatih'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada biri hamile 4 yaralıFatih'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada biri hamile 4 yaralı
Terör örgütü şokta! Karar sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar!Terör örgütü şokta! Karar sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya yaptırım

En Çok Okunan Haberler

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

İçişleri 1 milyon 500 bin lira ödül koymuştu! IŞİD'li Ayşenur İnci serbest bırakıldı

İçişleri 1 milyon 500 bin lira ödül koymuştu! IŞİD'li Ayşenur İnci serbest bırakıldı

Barış Atay: Bu sendromun adını aratınca Erdoğan çıkıyor

Barış Atay: Bu sendromun adını aratınca Erdoğan çıkıyor

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Karadeniz'de ikinci kriz! Savaş gemisi yola çıktı

Karadeniz'de ikinci kriz! Savaş gemisi yola çıktı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cübbeli Ahmet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert gönderme: İmam da ederlerse şaşmayın!

Cübbeli Ahmet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert gönderme!

Tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

Gece yarısı ilginç görüntü! Tonlarcası yola saçıldı

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü

Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme!

ABD'nin kararı terör örgütü YPG'yi şok etti! İlk tepki gecikmedi!

Terör örgütü şokta! Karar sonrası ne yapacaklarını şaşırdılar!

Ailesi çocuklarını bu halde buldu! 12 yaşındaki çocuğun ölümünde Mavi Balina şüphesi!

Ailesi çocuklarını bu halde buldu! Korkunç şüphe!

ABD'nin Suriye'den çekilmesi ne anlama geliyor? Abdullah Ağar yorumladı

ABD'nin Suriye'den çekilmesi ne anlama geliyor? Abdullah Ağar yorumladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.