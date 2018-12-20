ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, dünya genelinde siyasi seçimlere müdahale ettikleri ve Dünya Anti-Doping Ajansına siber saldırı düzenledikleri gerekçesiyle çoğu Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) çalışanı 14 kişiye ve 3 kuruma yaptırım uygulayacağını açıkladı.

İngiltere'de öldürülen eski KGB ajanı Sergei Skripal ile kızının suikast girişiminde bulunan iki GRU yetkilisi daha ABD’nin yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisinin (OFAC) "Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası" (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanacak Ruslara yönelik listenin genişletildiği belirtildi.

Buna göre, ABD yönetimi, Rus Askeri İstihbarat Servisinin (GRU) eski çalışanı Victor Alekseyevich Boyarkin'e halihazırda yaptırım listesinde bulunan Rus Oligark Oleg Deripaska adına faaliyet gösterdiği için yaptırım kararı aldı. Açıklamada, Boyarkin ve Deripaska’nın Karadağ'da 2016'da yapılan seçimlere siyasi bir partiye finansman sağlayarak müdahale ettiği iddia edildi.