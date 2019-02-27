HABER

ABD'den Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 02:45 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen: - "Ateşkes, üç milyon sivilin ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip" - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: - "Sivil nüfusa zarar vermeden terörle mücadeleye yönelik bir formül geliştirmek için Türkiye ve İran ile ortak hareket etmeye devam ediyoruz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de ateşkes sağlanması konusunda varılan mutabakata ilişkin, ''Ateşkes, üç milyon sivilin ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki insani durumu görüştü.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, konseyde yaptığı konuşmada, BM'nin, Suriye'nin Ürdün sınırında rejimin kuşatmasındaki Rukban kampına gönderdiği insani yardımın ulaşmasının yaklaşık 30 gün süreceğini belirterek, Rusya ve rejime, mart ayından önce bölgeye tekrar insani yardım ulaştırılmasına olanak sağlanması çağrısı yaptı.

Suriye rejiminin, yaklaşık 20 bin kişinin Türkiye sınırına doğru hareket etmesine neden olan bombardımanının endişe verici olduğuna dikkati çeken Cohen, ''ABD, tüm taraflara gerginliğin tehlikeli bir şekilde tırmanmasının ve insani bir felaketin önlenmesi için Türkiye ve Rusya arasında varılan ateşkesin uygulanması çağrısını yineliyor. Ateşkes, üç milyon sivilin ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip.'' dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Suriye'de çatışmalar azalsa da İdlib ve Fırat'ın doğusunda gerginlikler yaşandığını ve Suriye'nin kuzeybatısında ise durumun kırılgan olduğunu söyledi.

Nebenzia, ''Sivil nüfusa zarar vermeden terörle mücadeleye yönelik bir formül geliştirmek için Türkiye ve İran ile ortak hareket etmeye devam ediyoruz. '' ifadesini kullandı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ordu'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldiOrdu'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi
Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesiKöye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye

En Çok Okunan Haberler

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

'Ayak bastığım en karanlık doğum günüm...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi

Korkunç kaza! Otomobil bu hale geldi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Eğitime kar engeli! Yarın bu illerde okullar tatil!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Başkent'te kan donduran olay! Yeni doğmuş bebeği poşete sarıp çöp konteynerine attılar

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 36 yakalama

FETÖ/PDY operasyonu! Çok sayıda yakalama

Bağcılar'da hareketlilik! İhbar asılsız çıktı

Bağcılar'da hareketlilik! İhbar asılsız çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.