ABD'den Yemen açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'in Sada ilinde düzenlenen saldırıda sivillerin hedef alınmasında ilgili kişileri sorumlu tutacağı açıklamasını saygıyla karşıladığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Sözcü Nauert, açıklamada, ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırıda "hatası olan kişileri sorumlu tutacağı" ve ölenlerin ailelerine tazminat ödeyeceği açıklamasını saygıyla karşıladığını belirtti.

Nauert açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün taraflara savaş kurallarına uymaları yönünde çağrı yapmaya devam ediyoruz. Sivillerin ve sivil yaşam alanlarına zarar verilmesinin ve herhangi bir ihlalin ise soruşturulması çağrısını yapıyoruz. Yemen halkının daha da zarar görmemesi için tarafların siyasi çözümler araması gerekiyor. Birleşmiş Milletlerin Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i destekliyoruz. Bütün taraflar yapıcı ve iyi niyetle güvenli, istikrarlı ve barış içerisinde bir Yemen için çabalamalıdır."