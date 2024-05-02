İstanbul'daki iğrenç olayda yeni gelişme! Metroda genç kıza karşı mastürbasyon yapmıştı, başka bir taciz olayı sonrası yakalandı

İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde iğrenç bir olay meydana gelmişti. Metroda seyahat eden genç bir kız, yaşlı adamın tacizine maruz kaldı. Sosyal medya infiale yol açan görüntülerde yaşlı adamın cinsel organını çıkarıp mastürbasyon yaptığı görülmüştü.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan'da Z.B'nin (21), metroda seyahat ederken karşısında oturan erkek yolcunun müstehcenlik içeren hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

VATANDAŞLAR DARP ETTİ, HASTANEYE GİTTİ

İncelemede, şüphelinin, başka bir metroda vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra hastaneye gittiği belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli M.G. (55), farklı bir taciz olayı sonrası gözaltına alındı.

Emniyette iki ayrı cinsel istismar suçundan kaydı olduğu belirlenen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





